México

Consulta en temas de vivienda y prioridad ante el Mundial 2026, estas son las demandas de Frente de Pueblos y Barrios originarios

Los manifestantes denuncian que el Plan General de Desarrollo atenta contra sus derechos

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Manifestantes sostienen pancartas en una calle bajo un cielo azul claro, con edificios y árboles al fondo. Las pancartas tienen texto y un logo
Miembros del Frente por la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios de la cuenca del Anahuac protestan en las calles, exigiendo el respeto a sus derechos y oponiéndose al Plan General de Desarrollo.

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac anunciaron el día de ayer a través de un comunicado un boicot y presentación de amparos contra el actual Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México, al señalar que sólo se consultó de forma oficial a cerca de 10 pueblos y barrios originarios de los más de 190 existentes.

Durante una protesta realizada este miércoles 8 de abril, representantes del Frente acusan que la consulta pública sobre el PGD concluye este viernes y reclaman exclusión de la mayoría de las comunidades.

Denunciaron además que los documentos, según explican, no cuentan con traducción a lenguas indígenas, lo que impide su revisión y participación efectiva.

Por la misma razón, el Frente irrumpió hoy en el Congreso de la Ciudad de México para exigir el diálogo, hecho al que se llegó luego de que los manifestantes intentaran ingresar al lugar entre empujones.

Varias personas protestan en una calle arbolada con pancartas y un megáfono. Una pancarta visible dice 'Pueblo Originario' y otra critica la planificación de la CDMX
Miembros del Frente de Pueblos y Barrios Originarios se manifiestan en la Ciudad de México, denunciando que sus comunidades son ignoradas en la planificación urbana por parte de las autoridades.

Pueblos originarios piden respeto y protección a tierras

El Frente exige reponer el procedimiento del Plan General de Desarrollo y realizar una nueva consulta incluyente. También alerta sobre una prisa gubernamental por aprobar el documento antes del Mundial de Futbol y advierte que las comunidades afectadas protestarán durante dicho evento.

El grupo anuncia que, cuando termine la consulta oficial, presentará recursos de amparo ante las autoridades correspondientes para buscar la anulación del proceso.

Las demandas que exigen son:

  • Una consulta transparente y adecuada a los 190 pueblos y barrios con representantes originarias
  • Restitución de tierras y ejidales
  • Tomar en cuenta los derechos al trabajo, educación, salud y vivienda de los pueblos y barrios originarios
  • Protección ante el despojo
  • Traducción de los documentos a lenguas indígenas

En qué consiste en Plan General de Desarrollo de la CDMX

El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México es el documento rector que establece las directrices para políticas públicas, programas y proyectos oficiales hasta por veinte años. Su función central es definir los objetivos y estrategias que guiarán la planeación y la ejecución presupuestal del gobierno de la capital.

Entre sus metas principales se encuentra la cohesión social, junto con el compromiso de alcanzar el desarrollo sustentable, la transformación económica local y el mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan en la Ciudad de México. Este instrumento también prioriza la reducción de la desigualdad y la gestión integral de riesgos en materias consideradas de relevancia estratégica.

Todas las políticas, programas y recursos públicos de la ciudad deben vincularse a los objetivos, estrategias y metas estipulados en este plan, cuya vigencia está establecida en veinte años a partir de su emisión oficial.

En él se planea la participación de todas las personas habitantes y vecinas de la Ciudad de México, representantes populares y ciudadanos organizados, colectivos, movimientos, asociaciones y organizaciones sociales, gremiales y populares, defensoras de derechos, del medio ambiente y de los patrimonios culturales y naturales, la iniciativa privada, los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, los miembros de la comunidad LGBTTTINB+, creadores y difusores culturales, la academia y sus programas de investigación, instituciones públicas, de gobierno órganos autónomos, y todas y todos los interesados.

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