SEP y Segob convocan a la CNTE a mesa de diálogo este 2 de junio tras plantón en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2026.- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Eduación (CNTE) realizan un plantón en 20 de Noviembre. (FOTO: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM)

Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) suspendieron clases y bloquearon calles principales en la Ciudad de México y al menos 10 estados este 1 de junio, en una jornada marcada por tensiones, enfrentamientos y la instalación de un plantón en el Centro Histórico.

La protesta, que se lleva a días del arranque del Mundial 2026, obligó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob) a convocar formalmente a la dirigencia magisterial a una mesa de diálogo este martes 2 de junio, en busca de acuerdos que permitan solucionar el conflicto laboral y educativo.

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El titular de la SEP, Mario Delgado, anunció en redes sociales: “En acuerdo con la Segob y el ISSSTE, hemos invitado formalmente a la comisión nacional de la CNTE a establecer una mesa de trabajo mañana a las 10:00 a. m. en el edificio de Bucareli, para buscar, por la vía del diálogo, acuerdos en favor del magisterio”, se lee.

(Captura de pantalla)

El mensaje llega tras una jornada de bloqueos y enfrentamientos que dejó al menos tres personas heridas y alteró el funcionamiento de escuelas públicas en varias entidades.

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Enfrentamientos y plantón tras megamarcha de la CNTE en CDMX

Desde las primeras horas del 1 de junio, alrededor de cuatro mil maestros de la CNTE se congregaron en el Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Zócalo capitalino. El contingente, acompañado por personal de Concertación Política de la Ciudad de México, exigió mejores condiciones laborales y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Durante el recorrido por Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, manifestantes encapuchados causaron daños en instalaciones como el edificio de Bienestar sobre Reforma y Lafragua, donde destrozaron cristales de puertas y ventanas. Al llegar a la intersección de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, los docentes intentaron derribar vallas metálicas colocadas para impedir su acceso al Zócalo, donde estaba previsto el FIFA Fan Festival por el Mundial.

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Maestros del CNTE tratan de derribar las vallas metálicas que rodean al Zócalo de la CDMX durante su jornada de protestas previas al mundia. (@ @TCM_MI)

En ese punto se registraron enfrentamientos entre maestros y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Los profesores utilizaron tubos metálicos, petardos y otros objetos para intentar romper las vallas, mientras que la policía respondió con el uso de extintores. Manifestantes denunciaron el uso de balas de goma y gas lacrimógeno por parte de la policía capitalina; la autoridad negó haber empleado armas no letales y aseguró que su personal solo portaba equipo de protección corporal.

Tres personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad: uno de los heridos, identificado como Columbo, profesor de Zacatecas, recibió un impacto cerca del ojo y fue trasladado al hospital; otro, Octavio Guerrero, presentó una herida abierta en la mejilla izquierda. Filiberto Frausto, secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, declaró que su compañero está en riesgo de perder el ojo.

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Ante la imposibilidad de acceder a la Plaza de la Constitución, la CNTE decidió replegarse y reorganizarse en las calles aledañas, instalando un plantón sobre 20 de Noviembre y extendiendo la protesta a 5 de Mayo y Tacuba. Parte del contingente se mantuvo sobre Izazaga y Pino Suárez, mientras la circulación vial se vio severamente afectada en toda la zona. Las autoridades recomendaron rutas alternas como Eje 3 Sur y Lorenzo Boturini para quienes transitaban cerca del Centro Histórico.

Demonstrators push metal barricades while they are dispersed with tear gas as teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) union protest to demand better wages and pensions, under the slogan "If there's no solution, the ball won't roll," ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 1, 2026. REUTERS/Luis Cortes

La CNTE reiteró la consigna de mantener la protesta durante el Mundial 2026 y de visibilizar sus exigencias de aumento salarial, abrogación de la Ley del ISSSTE y rechazo a los mecanismos de la USICAMM.

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Suspensión de clases y paro nacional indefinido en al menos diez estados

El paro nacional indefinido de la CNTE afecta planteles de educación básica en al menos diez estados: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Yucatán, Baja California, Hidalgo y algunos planteles de la CDMX, principalmente aquellos vinculados a la Sección 9. En Oaxaca, la Sección 22 inició el paro desde el 25 de mayo.

Teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) union set up tents in the streets near the Zocalo square during a protest to demand better wages and pensions, under the slogan "If there's no solution, the ball won't roll," ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 1, 2026. REUTERS/Luis Cortes

El pliego de demandas incluye la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar a un sistema de pensiones solidario y sin Afores, la eliminación de la Reforma Educativa de 2019 y de los mecanismos de la USICAMM, un aumento salarial del 100% al sueldo base, la reinstalación de docentes cesados, el fin de los descuentos salariales por participar en movilizaciones, incremento del presupuesto para infraestructura educativa, salud y seguridad social.

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