Integrantes de la Asamblea de Barrios irrumpen en el Congreso en protesta, legisladores fueron resguardados

La mañana de este jueves 9 de abril, integrantes de la Asamblea de Barrios irrumpieron en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, lo que provocó la suspensión de la sesión legislativa y el resguardo de diputados dentro del recinto.

De acuerdo con reportes, los manifestantes ingresaron por la fuerza al edificio ubicado en el Centro Histórico, luego de concentrarse desde temprana hora en las inmediaciones de las calles de Donceles y Allende, donde comenzaron con protestas y consignas.

Manifestantes dan “portazo” en el Congreso CDMX

La situación escaló cuando un grupo de inconformes logró ingresar al recinto legislativo tras un “portazo”, pese a que algunos diputados intentaron dialogar con ellos para contener la protesta.

Entre los legisladores que salieron a intentar mediar estuvieron Xóchitl Bravo y Jesús Sesma, quienes se acercaron al lobby del Congreso; sin embargo, los manifestantes lograron irrumpir en el inmueble.

Suspenden sesión y resguardan a legisladores

Tras el ingreso de los manifestantes, el diputado Jesús Sesma decretó un receso en la sesión, que se llevaba a cabo en calidad de Constituyente Permanente.

En medio del caos, legisladores fueron resguardados dentro del pleno para evitar confrontaciones, mientras personal de seguridad reforzó las medidas internas.

Tensión en el recinto legislativo

La irrupción generó momentos de tensión dentro del Congreso CDMX, ya que algunos diputados tuvieron que ser protegidos por su personal y trasladados rápidamente al salón de sesiones.

Hasta el momento, las autoridades evalúan la situación al interior del recinto, mientras se mantiene suspendida la actividad legislativa.

¿Qué exigían los manifestantes?

Aunque no se ha detallado oficialmente el pliego de demandas en este evento, la Asamblea de Barrios suele realizar movilizaciones relacionadas con temas de vivienda, regularización de predios y conflictos urbanos en la capital.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se informe si la sesión será reanudada o cancelada definitivamente.