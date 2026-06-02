Las fotos y videos de las inundaciones y granizada que dejó una fuerte tormenta en Cuajimalpa

Una gruesa capa de granizo cubrió el asfalto de diversas calles y obligó a vecinos y personal de emergencia a trabajar de manera conjunta para despejar las vías en Cuajimalpa tras la tormenta de este martes. (@JefeVulcanoCova)

Una tormenta de alta intensidad descargó lluvia y granizo sobre la alcaldía Cuajimalpa este martes 2 de junio, con precipitaciones que en menos de una hora superaron los 75 milímetros en algunas estaciones, dejando encharcamientos, bloqueos viales y personas varadas en varios puntos del poniente de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) movilizó 105 elementos —personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas— junto con 31 equipos de maquinaria para hacer frente a las afectaciones. El despliegue incluye 10 vehículos de bombeo de emergencia, 15 hidroneumáticos, 3 unidades Hércules y 3 vehículos pick up o sedán.

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La SGIRPC activó la Alerta Púrpura en Cuajimalpa alrededor de las 21:00 horas de este martes, el nivel máximo de riesgo por precipitaciones en la capital, luego de que lluvia y granizo de alta intensidad azotaron la zona sur poniente de la Ciudad de México. (@SGIRPC_CDMX)

Al corte más reciente, las brigadas de la SEGIAGUA han resuelto una cuarta parte de los puntos afectados. Los trabajos se concentran en Juan de Dios esquina Miguel Romero en la colonia El Yaqui; José María Castorena y Antonio Ancona en la colonia Cuajimalpa; avenida Arteaga y Salazar en el Contadero; avenida Tamaulipas en Lomas de Santa Fe; y la calle Trueno en el pueblo de San Pedro Cuajimalpa.

En el cruce de Ébano y Jacaranda, brigadas de la SEGIAGUA y de la Secretaría de Riesgos y Protección Civil retiran el granizo acumulado que obstruyó las rejillas pluviales. La obstrucción impidió el funcionamiento de la red de drenaje y agravó los encharcamientos en la zona.

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Una gruesa capa de granizo cubre calles y superficies en Cuajimalpa, Ciudad de México, tras una tormenta. Las imágenes nocturnas muestran el asfalto completamente cubierto de hielo y nieve, con huellas sobre la superficie. (Infobae México)

El granizo también cubrió las inmediaciones del Tecnológico de Chimalpa, donde el Cetis 29 quedó rodeado por una capa de hielo que bloqueó por completo el asfalto de la zona. Personal de emergencia y vecinos trabajan de manera conjunta para despejar la vía.

La barranca Santa Rita, uno de los puntos de mayor complejidad

En la calle Las Galicias, colonia Las Galicias, personal de la SEGIAGUA y de la alcaldía Cuajimalpa trabaja en el desbordamiento de la barranca Santa Rita. Las labores avanzan con lentitud por tratarse de una zona de difícil acceso.

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La Escuela Secundaria Técnica No. 48, ubicada en la calle Hermandad de la colonia Ébano, también registró encharcamiento en su puerta de acceso. Las brigadas ya trabajan en el desalojo del agua.

Una fuerte tormenta cayó sobre la Ciudad de México este martes, con la mayor concentración en el poniente: las estaciones Yaqui y La Venta, ambas en Cuajimalpa. (Infobae México)

Las estaciones pluviométricas con mayor registro son Yaqui con 80.25 mm y La Venta con 78.25 mm, ambas en Cuajimalpa. En la estación Yaqui, la precipitación acumulada pasó de 3 mm a 78.5 mm en una sola hora; en La Venta, de 5.25 mm a 75.50 mm en el mismo lapso. El volumen total de lluvias registrado en toda la capital supera los 10.3 millones de metros cúbicos.

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Alrededor de las 21:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Púrpura en la alcaldía Cuajimalpa, ante las intensas lluvias y granizo que azotaron la zona sur poniente de la Ciudad de México.

La Alerta Púrpura es el nivel máximo del sistema de alertas por precipitaciones en la capital. Su activación implica riesgo elevado para la población y obliga a las dependencias a mantener operativos de emergencia activos en la demarcación.

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