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Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 26 de mayo

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,13 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,19% respecto al precio de cierre anterior de 20,09 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,32%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 7,45%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,63%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,89%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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