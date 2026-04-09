Beca Rita Cetina 2026: quiénes faltan de cobrar el pago esta semana de abril

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un apoyo social implementado por el Gobierno de México, enfocado únicamente en estudiantes que cursan secundaria en escuelas públicas del país.

Este recurso económico busca cubrir gastos relacionados con los materiales y elementos indispensables para que quienes estudian secundaria puedan continuar su formación académica.

El monto entregado a los beneficiarios debe destinarse a la compra de libros, alimentos, útiles escolares, papelería, partes del uniforme y el pago del traslado entre la casa y el plantel educativo.

Cada dos meses, los estudiantes de secundaria reciben mil 900 pesos, los cuales se depositan en sus cuentas abiertas en el Banco del Bienestar.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar son las instancias responsables de la administración de la Beca Rita Cetina.

La finalidad principal del esquema es reducir el abandono escolar en secundarias públicas y brindar respaldo a los adolescentes para que concluyan la educación básica.

Durante abril, se hará el depósito programado de la Beca Rita Cetina, que corresponde a los meses de marzo y abril.

El lunes 30 de marzo, Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), anunció el calendario de pagos establecido para este periodo.

Algunos receptores del apoyo económico se preguntan quiénes aún no reciben el pago de abril dentro de la semana del lunes 6 al viernes 10 de abril, correspondiente al segundo bimestre de 2026.

El depósito de los recursos se efectúa de manera gradual, de acuerdo con la inicial del apellido paterno de la madre, padre o tutor registrado en el sistema.

Por lo tanto, la duda que persiste quiénes son los beneficiarios en cobrar el pago de abril de este programa social federal de este lunes 6 al viernes 10 de abril.

Pago Abril de la Beca Rita Cetina 2026

El lunes 30 de marzo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y su titular, Julio León, dieron a conocer el calendario oficial para los pagos de la Beca Rita Cetina.

El documento difundido corresponde al depósito de abril, que abarca el segundo bimestre de 2026 e incluye los meses de marzo y abril.

Las personas beneficiarias de este programa social impulsado por el Gobierno de México recibirán un monto de mil 900 pesos, dependiendo de la letra inicial de su apellido paterno.

Según lo informado por las autoridades federales, los depósitos comenzaron el miércoles 1 de abril.

Los pagos de la Beca Rita Cetina comenzaron el pasado miércoles 1 de abril. Foto: Programas para el Bienestar.

Debido al periodo vacacional de Semana Santa y la falta de información de algunos alumnos de secundaria sobre el calendario, persisten dudas sobre las fechas precisas en las que se entregará la Beca Rita Cetina y quiénes verán reflejado el depósito en su tarjeta del Banco del Bienestar durante la segunda semana de abril.

Julio León, responsable de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, detalló qué estudiantes faltan de su pago en la segunda semana de abril, es decir, entre el miércoles 8 y el viernes 10 del mes.

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de la Beca Rita Cetina del lunes 6 al viernes 10 de abril de 2026?

Según el calendario oficial de la Beca Rita Cetina, ya está disponible la lista de beneficiarios que faltan de cobrar el pago de mil 900 pesos en esta segunda semana de abril.

Es importante señalar que los depósitos se realizan de forma gradual, siguiendo el orden de la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

Los pagos correspondientes comprenden el periodo del miércoles 8 al viernes 10 de abril:

Día | Fecha | Letra(s)

Miércoles | 8 | G

Jueves | 9 | H, I, J, K, L

Viernes | 10 | M

Calendario de pagos de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.