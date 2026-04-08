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Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios reciben su depósito hoy miércoles 8 de abril

Los depósitos comenzaron desde el pasado miércoles 1 de abril y terminarán el jueves 16 del mismo mes

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La Beca Rita Cetina se ha posicionado como uno de los principales programas sociales del gobierno de México
La Beca Rita Cetina se ha posicionado como uno de los principales programas sociales del gobierno de México

La Beca Rita Cetina se ha posicionado como uno de los principales programas sociales del gobierno de México. Esta estrategia, implementada desde el año pasado, tiene como propósito brindar un respaldo económico a estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) inscritos en escuelas públicas del país.

El propósito central de este programa es disminuir la deserción escolar, proporcionando recursos económicos que permitan a los alumnos mantenerse y concluir con éxito sus estudios.

En su etapa inicial, la política se enfocó en estudiantes de secundaria, quienes recibieron un monto de 1,900 pesos de manera bimestral. Durante el presente año, el beneficio se extenderá a niños de primaria y más adelante incluirá a quienes estén en preescolar.

Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)
Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)

¿Qué beneficiarios reciben e pago de la Beca Rita Cetina hoy miércoles 8 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que reciben el pago de la Beca Rita Cetina hoy miércoles 8 de abril, son aquellos cuya primera letra de su CURP inicia con la letra G.

Cabe recordar que los depósitos comenzaron desde el pasado miércoles 1 de abril y terminarán el jueves 16 del mismo mes.

Calendario completo de pagos

Los depósitos del segundo bimestre del año terminarán hasta el jueves 16 de abril cuando los últimos beneficiarios del abecedario reciban su dinero.

  • Miércoles 1 de abril | Letras A,B
  • Lunes 6 de abril | Letras C
  • Martes 7 de abril | Letras D, E, F
  • Miércoles 8 de abril | Letra G
  • Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L
  • Viernes 10 de abril | Letra M
  • Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 15 de abril | Letra S
  • Jueves 16 de abril | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Formas de saber si ya me llegó el dinero de la beca

Consultar el saldo a través de los cajeros automáticos del Banco Bienestar permite verificar si el pago de abril de la Beca Rita Cetina ya fue depositado. Otra alternativa consiste en descargar la app del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta vinculada.

Además, se puede utilizar el Buscador de Estatus accediendo a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y proporcionando la CURP. También existe la opción de comunicarse al 800 900 2000, donde se solicita ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para obtener información sobre el pago.

Los alumnos que se registraron a la Beca Rita Cetina en la convocatoria anterior continúan recibiendo sus tarjetas del Bienestar (Foto: gobierno de México)
Los alumnos que se registraron a la Beca Rita Cetina en la convocatoria anterior continúan recibiendo sus tarjetas del Bienestar (Foto: gobierno de México)

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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