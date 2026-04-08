México

Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios faltan de cobrar el pago de mil 900 pesos de este mes de abril

Los depósitos de llevan a cabo de manera gradual conforme la primera letra de su apellido paterno

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La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina forma parte de un programa social establecido por el Gobierno de México, dirigido exclusivamente a estudiantes inscritos en secundarias públicas del territorio nacional.

Esta ayuda económica tiene como objetivo contribuir a los gastos relacionados con materiales y herramientas necesarias para que los alumnos de secundaria continúen sus estudios.

El dinero otorgado a quienes cursan este nivel debe utilizarse en la compra de libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, piezas del uniforme y para cubrir el traslado entre su domicilio y la escuela.

De manera bimestral, los alumnos de secundaria reciben mil 900 pesos, los cuales son depositados en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar gestionan la Beca Rita Cetina.

El objetivo principal es disminuir el abandono escolar en las secundarias públicas y respaldar a los adolescentes para que finalicen la educación básica.

Durante el mes de abril, se realizará el depósito correspondiente de la Beca Rita Cetina, que contempla los meses de marzo y abril.

El pasado lunes 30 de marzo, Julio León, quien encabeza la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), dio a conocer el calendario de pagos previsto para este mes.

El pasado lunes 30 de marzo se informó sobre el calendario de pagos abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: Archivo/Infobae México.
El pasado lunes 30 de marzo se informó sobre el calendario de pagos abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Varias personas que reciben este apoyo social se preguntan quiénes faltan por recibir el pago de abril, correspondiente al segundo bimestre de 2026.

El proceso de depósito se realiza de forma paulatina conforme a la inicial del apellido paterno de la madre, padre o tutor registrado para el estudiante de secundaria.

Por ello, la inquietud actual es saber en qué letra del calendario de pagos se encuentra el depósito de la Beca Rita Cetina para este mes de abril.

¿Quiénes faltan de recibir el pago de la Beca Rita Cetina este mes de abril de 2026?

Hasta este martes 7 de abril y de acuerdo al calendario de la Beca Rita Cetina divulgado por las autoridades de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, los beneficiarios que faltan de recibir el pago son:

  • Día | Fecha | Letra(s)
  • Miércoles | 8 | G
  • Jueves | | H, I, J, K, L
  • Viernes | 10 | M
  • Lunes | 13 | N, Ñ, O, P, Q
  • Martes | 14 | R
  • Miércoles | 15 | S
  • Jueves | 16 | T, U, V, W, X, Y, Z
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.
Calendario de pagos de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

Suspensión temporal de pagos de abril de la Beca Rita Cetina 2026

La Beca Rita Cetina presentó un retraso de pagos de abril debido a los festejos de Semana Santa.

Los días jueves 2 y viernes 3 de abril no se llevaron a cabo depósitos de mil 900 pesos y fueron reanudados el pasado lunes 6 del presente mes.

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