Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez 2026: ¿Cómo saber dónde se encuentra la tarjeta de mi hijo si no pude recogerla a tiempo?

Esto debes hacer si no recogiste la tarjeta de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina son programas que otorgan un apoyo económico bimestral por parte del Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Aunque son programas distintos, ambos tienen como propósito que los estudiantes de nivel secundaria y bachillerato no abandonen sus estudios por falta de herramientas o materiales que les impidan seguir acudiendo a sus respectivos planteles.

En tiempos detallados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, se abren las convocatorias correspondientes para el ingreso de nuevos beneficiarios.

En algunas ocasiones y tras el primer paso de registro, el recoger la tarjeta, donde cobrarán la cantidad correspondiente, se les dificulta a los beneficiarios, ya que se puede volver una dificultad.

Es importante estar al pendiente de las redes de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. (X/@becasbenitojuarez)

Lo anterior por diversas situaciones: como las fechas y tiempos en que tardan en otorgar los respectivos plásticos, así como el desconocimiento de los futuros beneficiarios sobre la notificación para ir por la tarjeta, entre otros más.

Ante esto, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer la manera en cómo recoger la tarjeta del Banco del Bienestar si no acudiste por ella a tiempo.

De igual manera, reveló los pasos para ir por la tarjeta en caso de no recoger la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué hacer si no recogiste a tiempo la tarjeta de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina 2026?

En caso de no haber recogido la tarjeta del Banco del Bienestar para la Beca Rita Cetina o Benito Juárez 2026 en el plazo indicado, no hay motivo de alarma, ya que tu tarjeta permanece resguardada.

Para conocer cuándo podrás recogerla, es necesario ingresar al Buscador de Estatus en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ utilizando la CURP del estudiante, o bien, estar atento a la publicación de entregas extemporáneas (rezago) que la CNBBBJ dará a conocer por sus canales oficiales.

En caso de no haber recogido la tarjeta del Banco del Bienestar para la Beca Rita Cetina o Benito Juárez 2026 en el plazo indicado, no hay motivo de alarma. Foto: gobierno de México.

¿Cómo recuperar la tarjeta del Banco del Bienestar de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026?

Verificación en el Buscador de Estatus: Ingresa de forma regular a la plataforma oficial y revisa la sección de “Bancarización”, donde podrás consultar la ubicación y la fecha actualizada para recoger tu tarjeta.

Reprogramación por Rezago: Si no asististe a tu cita en el plantel o sede asignada, se abrirá un periodo de entregas extemporáneas. Serás notificado por correo, llamada o de manera presencial en la escuela.

Atención en sucursales: Una vez que reportes tu situación en el Buscador de Estatus, tienes la opción de acudir a la sucursal del Banco del Bienestar más próxima para recibir orientación.

Información en redes oficiales: Revisa periódicamente las redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) para enterarte de los operativos de rezago que se anunciarán después de mayo.

La tarjeta permanece resguardada en caso de no haber ido por ella. Foto: Archivo/Infobae México.