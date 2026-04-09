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Beca Rita Cetina 2026: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de abril

Estudiantes de secundaria pública reciben un total de mil 900 pesos bimestrales

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La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina constituye un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigido exclusivamente a estudiantes inscritos en secundaria dentro de escuelas públicas del territorio nacional.

Este apoyo económico tiene como objetivo solventar costos asociados a los materiales y artículos esenciales para que los alumnos de secundaria logren continuar su proceso educativo.

El importe otorgado a los beneficiarios debe usarse en la adquisición de libros, alimentos, útiles escolares, papelería, piezas del uniforme y el pago del transporte entre el hogar y el centro escolar.

Cada bimestre, los alumnos de secundaria reciben mil 900 pesos, cantidad que se transfiere a sus cuentas en el Banco del Bienestar.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar son las entidades encargadas de la gestión de la Beca Rita Cetina.

El propósito fundamental del programa es disminuir el abandono escolar en secundarias públicas y ofrecer apoyo a los jóvenes para que finalicen la educación básica.

Durante abril, se efectuará el depósito correspondiente de la Beca Rita Cetina, correspondiente a los meses de marzo y abril.

Pago Abril de la Beca Rita Cetina 2026

El pasado lunes 30 de marzo, Julio León, responsable de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), informó sobre el calendario de pagos fijado para este periodo.

El cronograma difundido corresponde al pago de abril, que comprende el segundo bimestre de 2026 y abarca los meses de marzo y abril.

Quienes resultan beneficiarios de este respaldo social entregado por el Gobierno de México obtendrán una suma total de mil 900 pesos, conforme a la letra inicial de su apellido paterno.

Los pagos de este programa social arrancaron el pasado miércoles 1 de abril. Foto: Archivo/Infobae México.
Los pagos de este programa social arrancaron el pasado miércoles 1 de abril. Foto: Archivo/Infobae México.

Según los datos facilitados por las autoridades federales, los abonos comenzaron el pasado miércoles 1 de abril.

Debido al receso de Semana Santa y la falta de información de algunos alumnos de secundaria sobre el cronograma, persisten dudas sobre las fechas precisas en que se realizará el pago de la Beca Rita Cetina y quiénes recibirán el abono en la tarjeta del Banco del Bienestar durante la segunda semana de abril.

Julio León, responsable de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, detalló en qué de beneficiarios recibirán el pago de este mes de abril.

¿En qué letra de beneficiarios va el pago de abril de 2026 de la Beca Rita Cetina?

Según el calendario oficial de la Beca Rita Cetina, hasta este jueves 9 de abril los pagos de este programa social van en la letra H, I, J, K, L.

Estas letras corresponden a la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

Es importante señalar que los depósitos se realizan de forma gradual, siguiendo el orden de la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

Posteriormente, los depósitos continuarán de la siguiente manera:

  • Día | Fecha | Letra(s)
  • Viernes | 10 | M
  • Lunes | 13 | N, Ñ, O, P, Q
  • Martes | 14 | R
  • Miércoles | 15 | S
  • Jueves | 16 | T, U, V, W, X, Y, Z
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

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