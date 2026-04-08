México

Viaducto Elevado en Tijuana entre obras públicas clave en Baja California, proyectan inversión de 50 mil mdp en infraestructura

La construcción nuevas fuentes de movilidad busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado

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Marina del Pilar inaugura la segunda etapa del Viaducto Elevado de Tijuana
Marina del Pilar inaugura la segunda etapa del Viaducto Elevado de Tijuana

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó que atraviesa una etapa de transformación caracterizada por un crecimiento sostenido y una inversión sin precedentes en infraestructura pública.

Durante la ceremonia de toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Baja California, la mandataria estatal enfatizó que su administración tiene como meta superar los 50 mil millones de pesos de inversión en obra pública estatal antes de concluir su gestión.

La titular del ejecutivo estatal subrayó que la apuesta por el desarrollo de infraestructura responde a una visión de largo plazo, orientada a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a potenciar la competitividad del estado.

“Estamos construyendo obras como nunca antes en la historia de Baja California. Somos un estado donde creemos en la inversión en obra pública y en infraestructura, y donde la industria de la construcción es un gran aliado en la edificación de un estado más próspero, más dinámico y en el que los sueños de las familias se hagan realidad”, afirmó durante su intervención ante los representantes del sector.

Inversión en infraestructura, proyecto insignia de esta administración

Entre los proyectos emblemáticos que se han puesto en marcha, Ávila Olmeda mencionó el Viaducto Elevado en Tijuana y el Distribuidor Vial Lázaro Cárdenas en Mexicali, así como otras obras de alto impacto que han transformado la movilidad urbana, mejorado la logística y fortalecido la competitividad regional.

Estas acciones, explicó, generan beneficios tangibles para la población al agilizar los traslados, facilitar el comercio y modernizar los servicios públicos.

(X/@MarinadelPilar)
Claudia Sheinbaum y Marina del Pilar (X/@MarinadelPilar)

La gobernadora hizo hincapié en que el fortalecimiento de las finanzas públicas ha permitido dirigir recursos propios hacia obras prioritarias, sin depender exclusivamente de las aportaciones federales. Esta autonomía financiera ha hecho posible atender de manera oportuna las demandas más urgentes de la sociedad, mediante el diseño de políticas públicas que responden a las necesidades reales y actuales de la entidad.

La inversión en infraestructura, tiene un efecto multiplicador en la economía local: detona el empleo formal, impulsa las cadenas de valor y repercute positivamente en sectores como el transporte, el comercio y los servicios.

Además, reiteró el compromiso de su administración de mantener reglas claras, transparencia y condiciones de competencia equitativa para estimular la inversión y robustecer la relación con el sector de la construcción.

En la ceremonia, el presidente nacional de la CMIC, Luis Méndez Jaled, reconoció el papel estratégico de Baja California en el contexto nacional, destacando su dinamismo y vocación productiva.

El dirigente señaló que la ubicación geográfica, la capacidad industrial y el vínculo con los mercados internacionales otorgan a la entidad una posición privilegiada para integrarse en los planes de fortalecimiento de la infraestructura y la proveeduría nacional. “Cada proyecto en Baja California tiene un impacto directo en la competitividad”, apuntó.

El evento sirvió para refrendar la colaboración entre el sector público y privado, con el objetivo de mantener el impulso al desarrollo de infraestructura y consolidar a Baja California como una de las entidades con mayor dinamismo económico y social en el país.

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