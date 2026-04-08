México

Continúa búsqueda del médico implicado en 8 muertes por suero vitaminado: aseguran indicios clave en clínica de Sonora

En el domicilio fueron localizados medicamentos, documentación personal y un celular

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Jesús Maximiano "N" estaría implicado en la venta y aplicación de los sueros. (Anayeli Tapia/Infobae)
Jesús Maximiano "N" estaría implicado en la venta y aplicación de los sueros. (Anayeli Tapia/Infobae)

Las autoridades del estado de Sonora se encuentran en la búsqueda del médico implicado en el suministro de sueros vitaminados que provocaron la muerte de 8 personas y afectaciones en la salud de tres, lo que llevó al hallazgo de diversos indicios.

Como parte de la búsqueda, elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo un cateo en una clínica localizada sobre la avenida Zacatecas, colonia Centro de Ciudad Obregón.

En la intervención, los elementos localizaron diversos objetos personales, medicamentos y otras soluciones que probablemente pertenecerían al médico, entre los que se encuentran

  • 216 soluciones salinas, de las cuales 178 estaban preparadas para su administración y 38 sin preparar
  • Medicamento diverso
  • Equipos de venoclisis
  • Jeringas
  • Documentación
  • Una libreta con anotaciones
  • Un teléfono celular
  • Otros indicios de interés
Búsqueda de médico por sueros vitaminados en Sonora
Foto: Fiscalía de Sonora

La Fiscalía del Estado informó que la diligencia se llevó a cabo como parte de una carpeta iniciada por el delito de homicidio por responsabilidad médica, en seguimiento a las líneas de investigación relacionadas con el hombre.

Los indicios fueron embalados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que sean incorporados a la investigación correspondiente.

Médico cuenta con alerta internacional e interestatal para lograr su captura

Con el objetivo de que el médico responsable sea presentado ante la autoridad por las ocho muertes y afectaciones, la Fiscalía de Sonora emitió alertas internacionales e interestatales para evitar que se dé a la fuga.

Jesús Maximiano “N”, médico general de 65 años de edad, cuenta con una orden de aprehensión luego de que se abrieron ocho carpetas de investigación en su contra.

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal general, informó en conferencia de prensa que el médico es buscado por los delitos de homicidio culposo y mala praxis médica, esto con la agravante por responsabilidad técnica y de salud.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Secretaría de Salud de Sonora confirmó ocho fallecimientos relacionados con sueros vitaminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el funcionario explicó que se tiene como principal hipótesis de muertes la mezcla de diversas sustancias, las cuales habrían provocado reacciones adversas en los pacientes. Dicha sospecha se da luego de que varios apoderados legales de los productos suministrados demostraron que contaban con permisos para su distribución.

Contaminación bacteriana: posible causa de muerte

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, informó que una de las posibles causas de muerte que han identificado de manera preliminar es una contaminación bacteriana.

David Kershenobich señaló que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del problema. (Crédito: Gobierno de México)
David Kershenobich señaló que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del problema. (Crédito: Gobierno de México)

El resultado se estableció debido a que los pacientes presentaron cifras muy altas de glóbulos blancos y coagulación intravascular, los cuales se asocian a un proceso de sepsis.

El funcionario también explicó que se encuentran analizando el contenido de los sueros debido a que detectaron otras sustancias mezcladas, ya que incluso algunas se aplicaron como células madre.

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