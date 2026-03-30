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De alto nivel de peligrosidad: detienen al “Menny”, segundo al mando de una célula implicada en multihomicidios en Sonora

Francisco Manuel “N” fue arrestado tras un enfrentamiento con elementos de seguridad en el municipio de Ímuris

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Fotografía de archivo de personal de la policía estatal que realiza un operativo de seguridad, en Sonora (México). EFE/ Daniel Sánchez
Fotografía de archivo de personal de la policía estatal que realiza un operativo de seguridad, en Sonora (México). EFE/ Daniel Sánchez

Tras un ataque armado que desató una persecución en el municipio de Ímuris, Sonora, fue detenido Francisco Manuel “N”, alias “Menny”, identificado como objetivo prioritario por su alto nivel de peligrosidad y segundo al mando de una célula criminal implicada en multihomicidios.

Su captura se efectuó luego de una agresión armada contra elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) el pasado 28 de marzo, cuando los efectivos ubicaron al sujeto a bordo de un vehículo sobre un camino de terracería.

Al intentar detenerlo, los ocupantes del automóvil dispararon contra los agentes, quienes repelieron el ataque armado. Durante la persecución, el vehículo avanzó varios metros y finalmente se impactó. Uno de los agresores fue abatido en el lugar.

Francisco Manuel “N” y otro individuo, Omar “N”, alias “Mike”, descendieron de la unidad e intentaron huir a pie, pero fueron alcanzados por los agentes y posteriormente detenidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que derivado del hecho se le brindó atención médica inmediata a todos los involucrados; sin embargo, el conductor del vehículo había perdido la vida.

El historial delictivo del “Menny”

Ataque armado entre grupos criminales en Sonora deja tres personas muertas
Imagen ilustrativa. (Facebook/Opinión Sonora)

El detenido “Menny” cuenta con dos órdenes de aprehensión por delitos de extrema gravedad. Una de ellas por secuestro agravado con resultado de muerte, hecho en el que la víctima fue hallada sin vida, con signos de violencia y lesiones por arma de fuego.

La segunda orden se relaciona con asociación delictuosa, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad, narcomenudeo y tentativa de homicidio en perjuicio de 8 personas, incluidos menores de edad, civiles y elementos de seguridad, en un caso ocurrido el pasado 23 de febrero.

Las investigaciones señalan que Francisco Manuel “N” operaba primero bajo las órdenes del líder criminal Salu Francisco Hernández Tenorio y/o Saúl Francisco Hernández Tenorio, conocido como “El Ponchis”, y más tarde se integró a una célula rival, manteniendo actividades ilícitas en Ímuris y la región norte de Sonora.

En las próximas horas, los detenidos serán presentados ante el juzgado para la audiencia inicial de control de detención, donde se determinará su situación legal a partir de los elementos de prueba reunidos por la autoridad ministerial.

“El Ponchis”, líder de Los Salazar que se fugó de prisión

El Ponchis El Fantasma Sonora
Foto: Fiscalía de Sonora

Saúl Francisco Hernández, alias “El Ponchis”, es identificado como líder de Los Salazar en Sonora. La noche del 4 de mayo de 2025 escapó del Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 de Hermosillo, informaron las autoridades ministeriales.

La fuga del líder criminal, responsable de delitos como homicidio calificado, asociación delictuosa y posesión de metanfetamina para su venta, ha motivado la creación de un bloque de búsqueda especializado, según la Fiscalía estatal.

Como parte de las acciones, la Fiscalía de Sonora duplicó la recompensa por la recaptura del sujeto, ofreciendo así hasta un millón de pesos a quien aporte información que permita su captura.

De acuerdo con lo declarado por Víctor Hugo Enríquez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los custodios del penal se percataron de su ausencia durante el pase de lista realizado el 5 de mayo.

El funcionario aseguró en ese entonces que: “Se está llevando a cabo una investigación a fondo. Se revisará la actuación de todo el personal responsable de la custodia durante el periodo en cuestión”.

fuga El Ponchis
(Foto: SSP Sonora)

Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas por presunta vínculo con la fuga, precisó la Fiscalía de Sonora. La captura se realizó en cumplimiento de órdenes por evasión de presos agravada, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

Previo a su fuga, “El Ponchis” había sido capturado en Hermosillo el 26 de marzo del mismo año tras un operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales.

“Los Salazar” es identificado por las autoridades como un grupo delictivo con presencia en Sáric, Santa Ana, Altar y Magdalena, dentro del estado de Sonora. Este grupo se disputa el control territorial con la célula de "Los Mata Salas“, creada por la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para exterminar a sus exsocios.

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