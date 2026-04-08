Es oficial, Gobierno CDMX construirá 4 mil viviendas en esta zona del centro histórico

Clara Brugada pronuncia un discurso en el evento de inicio de obras para vivienda en conjunto, destacando el compromiso con la ciudadanía en la Ciudad de México. (Jefatura Gobierno CDMX )

Con la colocación de la primera piedra de un nuevo conjunto habitacional en la colonia Guerrero, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, puso en marcha la construcción de 250 viviendas y anunció el desarrollo de 4 mil 500 espacios habitacionales adicionales en el Centro Histórico para este 2026. Estas acciones forman parte de una estrategia de vivienda social orientada a la regeneración urbana en zonas centrales de la capital.

El gobierno capitalino impulsará la edificación de viviendas nuevas, para priorizar a familias con arraigo en la colonia Guerrero y el Centro Histórico, en condiciones de precariedad o riesgo estructural.

Además, la Jefatura de Gobierno CDMX prevé evitar el despoblamiento del primer cuadro de la ciudad y garantizar acceso a espacios dignos a través de criterios sociales, inversión pública y la coordinación entre distintas dependencias.

Construcción de 250 viviendas en la colonia Guerrero

Planos arquitectónicos del proyecto de viviendas "Arcos de Belén No.69" se exhiben en un sitio de construcción, parte de la iniciativa del Gobierno de la CDMX para edificar 4 mil viviendas en el Centro Histórico. (Jefatura Gobierno CDMX )

La mandataria capitalina encabezó la ceremonia de inicio de obras que contemplan la construcción de 250 viviendas en cinco ubicaciones distintas:

Arcos de Belén 69, con 60 viviendas nuevas

Belisario Domínguez 43, donde se rehabilitarán 40 viviendas

Avenida Chapultepec 69, con 22 nuevas viviendas

Galeana 37, donde se intervendrán 89 viviendas

Lerdo 12, con 40 viviendas nuevas

La inversión total asciende a 120 millones de pesos y beneficiará de forma directa a más de 900 personas. El proyecto considera la edificación de 17 mil metros cuadrados en predios, muchos de ellos antiguas vecindades dañadas por los sismos de 1985 o con deterioro importante. En el caso de los inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la rehabilitación se llevará a cabo respetando su valor histórico, con viviendas que tendrán superficies de entre 48 y 80 metros cuadrados.

Funcionarios como Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda, destacaron que la política habitacional pretende rescatar la vida en vecindad y fortalecer la comunidad en el Centro Histórico.

(Jefatura Gobierno CDMX)

Anuncio de 4 mil 500 viviendas en el Centro Histórico

La jefa de Gobierno adelantó que, a partir de 2026, se proyecta iniciar la construcción de 4 mil 500 viviendas adicionales en el Centro Histórico, como parte del plan para el repoblamiento y la recuperación habitacional de esa zona central de la capital. Cada una de estas viviendas será digna, bien ubicada, adecuada y con un precio aproximado de 1 millón de pesos, además de contar con créditos accesibles para facilitar su adquisición a las familias.

La iniciativa busca combatir la gentrificación, frenar el despoblamiento y evitar el crecimiento desmesurado de la periferia. Como parte del esquema integral de vivienda, la administración capitalina presentará ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de Ley de Rentas Justas, destinada a que el cobro de renta no aumente por encima de la inflación anual, así como la creación de la Defensoría Inquilinaria, que brindará respaldo jurídico frente a desalojos.

Entre las metas del actual gobierno en esta materia se encuentran:

Realizar 200 mil acciones de vivienda para 2030

Alcanzar 10 mil intervenciones en vivienda durante este año , sumando las previstas para el Centro Histórico

, sumando las previstas para el Centro Histórico Presentar próximamente un programa integral con 100 acciones orientadas al florecimiento del Centro Histórico, incluyendo temas de seguridad, infraestructura, movilidad, cultura y economía.