México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de abril: Doña Carlota podría pasar 140 años en prisión

Sigue las noticias más importante sobre los hechos violentos en el país con Infobae México

Guardar
14:05 hsHoy

Sheinbaum revela que fue hallado sin vida uno de los trabajadores atrapados en mina de Sinaloa

Aún falta un minero por localizar luego de que la estructura colapsó el pasado 25 de marzo

Foto: Presidencia / CNPC
Foto: Presidencia / CNPC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles la localización sin vida de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina Santa Fe del municipio de El Rosario en Sinaloa.

Leer la nota completa
13:27 hsHoy

Doña Carlota podría pasar hasta 140 años en prisión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) pidió que Carlota “N” sea sentenciada hasta 140 años de prisión luego de asesinar a dos personas y lesionar a un adolescente por invadir el domicilio de su hija en Chalco, Estado de México.

| Foto: Fiscalía Edomex
| Foto: Fiscalía Edomex

Tras su audiencia, las autoridades solicitaron penas adicionales de 210 años de cárcel para sus dos hijos, Eduardo “N” y Mariana “N”, quienes también intervinieron en el hecho.

Sin embargo, la defensa solicitó aplazar el proceso, por lo que será hasta el próximo 20 de abril que se determine la culpabilidad de los tres implicados.

En tanto, Carlota “N” mantiene la medida cautelar de prisión domiciliaria luego de que un juez le permitió llevar el proceso desde su hogar a causa de su diagnóstico médico de diabetes tipo 2 e hipertensión.

Temas Relacionados

seguridadcrimen organizadoataque armadoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

Últimas noticias

Xoconostle, el fruto mexicano que gana terreno como aliado natural para bajar de peso

Este fruto se posiciona como una opción saludable dentro de las dietas enfocadas en el control del peso

Xoconostle, el fruto mexicano que gana terreno como aliado natural para bajar de peso

¿Cuántas almendras comer al día para bajar la glucosa? El fruto seco que “limpia” las arterias y controla la insulina

Incluir este alimento puede favorecer el equilibrio del azúcar en sangre y fortalecer la salud cardiovascular

¿Cuántas almendras comer al día para bajar la glucosa? El fruto seco que “limpia” las arterias y controla la insulina

¿Tu casa del Infonavit ya es tuya si el titular fallece? El trámite que debes hacer para liberar la deuda de inmediato

Aunque existe un respaldo que elimina el adeudo, la familia debe gestionarlo para evitar cargos acumulados y avanzar hacia la liberación de la propiedad

¿Tu casa del Infonavit ya es tuya si el titular fallece? El trámite que debes hacer para liberar la deuda de inmediato

Impunidad en desapariciones alcanza 99.6% en México entre 2019 y 2022: Impunidad Cero

Se documentaron 35 mil 669 casos en ese periodo, pero sólo se dictaron 141 sentencias condenatorias en todo el país

Impunidad en desapariciones alcanza 99.6% en México entre 2019 y 2022: Impunidad Cero

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios reciben su depósito hoy miércoles 8 de abril

Los depósitos comenzaron desde el pasado miércoles 1 de abril y terminarán el jueves 16 del mismo mes

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios reciben su depósito hoy miércoles 8 de abril

ÚLTIMAS NOTICIAS

One Piece confirma su regreso con una tercera temporada para 2027

One Piece confirma su regreso con una tercera temporada para 2027

Nuevos juegos gratuitos en Steam: así puedes añadir cuatro títulos a tu cuenta desde hoy

Si tienes un Amazon Kindle ya no podrías comprar libros nuevos: lista completa de dispositivos afectados

Caminaba por la calle, un hombre la raptó, la violó y la prendió fuego

La industria automotriz se recupera, pero solo un tercio de los autos vendidos son nacionales, advirtió el CEO de Toyota

INFOBAE AMÉRICA

Un estudiante universitario pierde el ojo derecho tras disparo de proyectil en protesta en Los Ángeles, según su abogado

Un estudiante universitario pierde el ojo derecho tras disparo de proyectil en protesta en Los Ángeles, según su abogado

EEUU afirmó haber destruido el 80% de los sistemas de defensa aérea y el 90% de las fábricas de armas de Irán

Un astronauta de Artemis II le declaró su amor a su esposa desde la Luna y conmovió al mundo

Daniel Noboa abrió la puerta a recibir tropas estadounidenses en Ecuador bajo mando militar local

Un conductor ebrio protagonizó una persecución a través de cuatro condados del sur de California antes de ser arrestado

DEPORTES

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

“Es un mocoso sin clase y manipulador”: la lapidaria crítica a Enzo Fernández tras ser suspendido en Chelsea

Maravilla Martínez habló tras errar el penal en el clásico entre Independiente y Racing: “Les pido disculpas a las dos hinchadas”

La imagen de Lando Norris y Magui Corceiro durante un partido de Champions League que reavivó los rumores de una reconciliación

Perdió por un doble 6-0 en 49 minutos y estalló de furia: una figura del tenis golpeó seis veces su raqueta hasta destruirla