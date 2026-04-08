EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de abril: Doña Carlota podría pasar 140 años en prisión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles la localización sin vida de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina Santa Fe del municipio de El Rosario en Sinaloa.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) pidió que Carlota “N” sea sentenciada hasta 140 años de prisión luego de asesinar a dos personas y lesionar a un adolescente por invadir el domicilio de su hija en Chalco, Estado de México.
Tras su audiencia, las autoridades solicitaron penas adicionales de 210 años de cárcel para sus dos hijos, Eduardo “N” y Mariana “N”, quienes también intervinieron en el hecho.
Sin embargo, la defensa solicitó aplazar el proceso, por lo que será hasta el próximo 20 de abril que se determine la culpabilidad de los tres implicados.
En tanto, Carlota “N” mantiene la medida cautelar de prisión domiciliaria luego de que un juez le permitió llevar el proceso desde su hogar a causa de su diagnóstico médico de diabetes tipo 2 e hipertensión.