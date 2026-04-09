Armada y en pijama: así fue detenida Doña Micaela tras dispararle a un hombre que peleaba con su hijo en la CDMX

En el sitio los elementos capitalinos también detuvieron al hijo de Doña Micaela. Crédito: SSC

En la colonia Chamontoya de la la alcaldía Álvaro Obregón, una mujer de 63 años vestida con pijama de Hello Kitty disparó a un vecino durante una riña, lo que derivó en la detención de ella y su hijo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

El incidente, ocurrido este 8 de abril, dejó a un hombre de 28 años con una herida de bala según datos oficiales compartidos por la SSC.

El nombre de la mujer, Micaela, fue revelado por el periodista Carlos Jiménez en sus redes sociales junto con videos del hecho, en el que se observa como la señora dispara con un revolver a los píes de un hombre que peleaba contra su hijo.

El reporte oficial indicó que la emergencia se recibió en el Centro de Comando y Control Poniente, que alertó sobre una persona lesionada en el cruce de las calles Noche Buena y Azucena.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas trasladaron al herido al hospital. En el lugar, los policías aseguraron un arma corta con cinco cartuchos útiles y uno percutido.

SSC CDMX reportó la detención tras una riña vecinal

La SSC detalló que la confrontación comenzó cuando el hijo de la mujer detenida discutió con su vecino, quien lo habría agredido físicamente.

Después de la pelea, la madre salió de su domicilio con un arma de fuego y disparó contra el hombre.

Los policías detuvieron a la mujer de 63 años y a su hijo de 33, quienes fueron informados de sus derechos y trasladados al Ministerio Público junto con el arma asegurada.

Arma asegurada tras la riña en la alcaldía Álvaro Obregón. Crédito: SSC

El arma fue incorporada a la carpeta de investigación por lesiones y portación de arma de fuego. La SSC reiteró que la actuación policial se apegó a los protocolos.

Video y audio difundido por Carlos Jiménez muestran el disparo y la discusión

El periodista Carlos Jiménez compartió en su cuenta de X un video que muestra a la señora Micaela en pijama de Hello Kitty y con el arma en la mano durante el altercado.

De lado izquierdo se observa el momento en que la señora sale y dispara al hombre de playera café. Crédito: X - @c4jimenez

En el video ocurren insultos y un par de golpes entre los involucrados, hasta que la discusión escala y aparece la señora.

Posteriormente se escucha el disparo y la víctima levanta su pierna para revisarse el sitio del impacto, seguido de eso, el hijo de Doña Micaela aprovecha para golpear a su contrincante.

“Me disparaste” reclama el hombre herido mientras la mujer sostiene el arma.

Además, el material contiene reclamos de alguien señalando que le aventaron una “caca”, lo que llevó a que usuarios en redes sociales a presumir que el pleito podría estar relacionado con mascotas, aunque la autoridad no ha confirmado el motivo exacto.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación y mantiene bajo custodia tanto a la mujer como al hombre detenidos, quienes esperan la determinación de su situación jurídica.