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Marina y Secihti firman acuerdo para impulsar avances en ciencia y tecnología para atender emergencias y problemas nacionales

La SEMAR y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación firmaron un convenio que incluye tres proyectos activos

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Marina y Secihti unen fuerzas en ciencia y tecnología para atender emergencias y problemas nacionales. Crédito: SEMAR
Marina y Secihti unen fuerzas en ciencia y tecnología para atender emergencias y problemas nacionales. Crédito: SEMAR

La Secretaría de Marina y la Secihti firmaron un convenio de colaboración científica y tecnológica orientado a atender problemas nacionales prioritarios, con la Secretaría de Salud como testigo de honor.

El acuerdo fue suscrito este martes por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), y Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

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El instrumento busca establecer bases generales y mecanismos de participación para conjuntar esfuerzos institucionales en el desarrollo de acciones y proyectos estratégicos en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Qué establece el convenio

El acuerdo tiene como propósito fortalecer la coordinación entre ambas dependencias mediante el aprovechamiento óptimo de sus capacidades humanas, recursos materiales y financieros.

El acuerdo tiene como propósito fortalecer la coordinación entre ambas dependencias mediante el aprovechamiento óptimo de sus capacidades humanas, recursos materiales y financieros. Crédito: SEMAR
El acuerdo tiene como propósito fortalecer la coordinación entre ambas dependencias mediante el aprovechamiento óptimo de sus capacidades humanas, recursos materiales y financieros. Crédito: SEMAR

Bajo ese marco, ambas instituciones podrán impulsar iniciativas orientadas a desarrollar, fortalecer y articular capacidades en investigación científica y desarrollo tecnológico, con miras a generar conocimiento aplicado a desafíos de interés nacional dentro de las competencias de cada una.

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Las acciones derivadas del convenio apuntan a contribuir en la prevención, atención y solución de problemas nacionales prioritarios. Se promoverán proyectos y líneas de acción conjuntas en los ámbitos académico, científico y tecnológico, con el fin de favorecer la generación de conocimiento estratégico para el país.

Proyectos que ya están en marcha

La SEMAR y la Secihti no parten de cero. Ambas dependencias colaboran actualmente en tres iniciativas que ilustran el alcance práctico de su vínculo institucional.

La primera es Apixqui, un sistema interinstitucional de monitoreo metoceánico desarrollado en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), orientado al seguimiento de fenómenos como huracanes en el Pacífico mexicano.

La segunda es Quetzal, un sistema aéreo no tripulado multipropósito con tecnología nacional, destinado a tareas de monitoreo, vigilancia y respuesta en sectores como seguridad, medio ambiente y protección civil, desarrollado en coordinación directa con la SEMAR.

La SEMAR y la Secihti no parten de cero. Ambas dependencias colaboran actualmente en tres iniciativas que ilustran el alcance práctico de su vínculo institucional. Crédito: SEMAR
La SEMAR y la Secihti no parten de cero. Ambas dependencias colaboran actualmente en tres iniciativas que ilustran el alcance práctico de su vínculo institucional. Crédito: SEMAR

La tercera iniciativa es el Observatorio Permanente del Golfo de México, puesto en marcha por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el derrame de hidrocarburos registrado en abril de 2026. Coordinado por la Secihti, el proyecto integra boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas, mareógrafos y tecnología satelital para generar información científica en tiempo real sobre el litoral del Golfo.

Las tres iniciativas tienen como denominador común la gestión territorial y la capacidad de respuesta ante emergencias en beneficio de la población.

La Secretaría de Salud, presente como testigo

El secretario David Kershenobich Stalnikowitz acudió al acto como testigo de honor en representación de la Secretaría de Salud, lo que subrayó el carácter interinstitucional del acuerdo y su vínculo con la agenda de salud pública del gobierno federal.

Tras la firma, los funcionarios realizaron una visita al Centro de Estudios Navales de Ciencias de la Salud (CENCIS), acompañados por personal de esa dependencia y por Carlos Alberto Ulloa Pérez, titular de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX).

Durante el recorrido, los asistentes conocieron las capacidades científicas, tecnológicas y de investigación con las que cuenta el CENCIS para contribuir al fortalecimiento de la salud pública.

La visita puso en evidencia el potencial de articulación entre la infraestructura naval de investigación en salud y las prioridades sanitarias del país, en un contexto en que BIRMEX atraviesa una etapa de reestructuración tras las irregularidades detectadas en 2025 en la compra de medicamentos del sector público.

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