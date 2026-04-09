26 policías municipales de Toluca han sido separados de su cargo: estos son los motivos

Las cifras fueron reveladas durante la conferencia toluqueña de este 8 de abril. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

En lo que va de la administración de Ricardo Moreno Bastida al frente del gobierno municipal de Toluca, han sido separados de sus funciones 26 policías municipales por distintas causas. El dato fue confirmado este 8 de abril durante la conferencia Toluqueña, en respuesta a una pregunta del periodista Rodrigo Miranda de El Sol de Toluca.

El caso resalta luego de la destitución de dos policías municipales por abuso de autoridad captado en video, en el cual presuntamente despojaron de sus pertenencias a una persona en estado de ebriedad.

En la conferencia, el titular de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad y Protección, Josué Negrete Gaytán, detalló que de ese total, cinco policías corresponden a bajas directas y veintiún elementos a separaciones por procedimiento administrativo.

Separaciones por faltas y controles de confianza

Según Josué Negrete Gaytán, los veintiún policías separados mediante procedimiento administrativo enfrentaron motivos como inasistencias injustificadas y la no aprobación de los controles de confianza. Además, cinco elementos fueron dados de baja de manera directa, lo que suma un total de 26 policías fuera de la corporación en lo que va de la gestión de Moreno Bastida.

Por otra parte, el alcalde Ricardo Moreno Bastida señaló que la intención de su administración es mantener una policía “blindada” y aseguró: “Queremos que los toluqueños sepan que esos casos son los menos y que tenemos una policía que está cumpliendo”.

El alcalde de Toluca dio su punto de vista sobre el caso. Crédito: Ayuntamiento de Toluca

Además, añadió que los casos de separación suelen ser noticia porque “son la excepción y no la regla”.

Supervisión y sanción de casos

Moreno Bastida afirmó que ante cualquier queja presentada por la ciudadanía, el área encabezada por Negrete Gaytán realiza las diligencias de investigación y sanción correspondientes.

Insistió en que en Toluca estos casos no se normalizan ni se toleran, y que la autoridad actúa para erradicar conductas indebidas dentro de la policía municipal.

Por último, el alcalde pidió comparar estas cifras con administraciones anteriores para evaluar el desempeño actual y reiteró que la política de su gestión es actuar en cada caso para fortalecer la confianza en la corporación de seguridad local.

Da de baja Gobierno de Toluca a dos policías por abuso captado en video

La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca dio de baja de manera definitiva a dos policías municipales, luego de acreditarse abuso de autoridad contra una persona en aparente estado de ebriedad.

La decisión se tomó tras la investigación iniciada por la Dirección de Asuntos Internos, derivada de la difusión de un video en redes sociales.

El gobierno municipal encabezado por Ricardo Moreno Bastida señaló en un comunicado emitido el pasado 5 de abril que los hechos son responsabilidad individual y no representan a la institución.

La administración reiteró su política de cero tolerancia a la corrupción, al abuso de autoridad y a la impunidad.

La baja definitiva de los dos elementos fue confirmada por autoridades el pasado 5 de abril. Crédito: Redes Sociales.

En el material difundido en redes sociales, los testigos que graban a los servidores públicos refieren que robaron el celular y la cartera de la persona en estado de ebriedad. En el video los oficiales le dicen al sujeto detenido que se espere en un poste cercano y alguien pasará por él, mientras suben a su unidad.

Posteriormente el sujeto alcoholizado les pide una clave y los dos policías se van del sitio en el vehículo oficial.

El Ayuntamiento de Toluca reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y una policía cercana, confiable y respetuosa de los derechos humanos.