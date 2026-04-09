Gabriel Castillo, alias “El Pinocho”, se declara culpable de lavado de dinero para cárteles mexicanos en EEUU

Castillo fue detenido y extraditado desde México hacia EEUU en el 2025. Crédito: FGR

Gabriel Arturo Castillo, alias “El Pinocho”, se declaró culpable en una corte de Estados Unidos por lavado de dinero en un esquema internacional que permitió a cárteles mexicanos recibir millones de dólares de ganancias del narcotráfico.

La acusación, presentada por el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ por sus siglas en Inglés), sostuvo que Castillo utilizó un sistema de cambio en el mercado negro para transferir fondos ilícitos sin mover físicamente el dinero por la frontera.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que “El Pinocho”, de 52 años y residente de Monterrey, Nuevo León, participó en la red criminal durante al menos dos años. Datos de la Fiscalía General de la República (FGR) afirman que fue del año 2011 hasta el 2013.

Según los reportes oficiales, emitidos este 8 de abril, “El Pinocho” enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión y su sentencia será dictada el próximo 7 de julio de 2026.

La detención de Gabriel fue realizada por autoridades mexicanas en marzo de 2024 y posteriormente lo extraditaron a EEUU en agosto de 2025.

Los reportes oficiales de autoridades mexicanas y estadounidenses no identificaron a un cártel o grupo criminal específico para el que “El Pinocho” hubiese operado.

El sistema de cambio de pesos ocultaba ganancias del narcotráfico

Estados Unidos afirma que “El Pinocho” operó en diversas ciudades, donde recibía grandes cantidades de dólares provenientes del tráfico de drogas. Los fondos se depositaban en cuentas bancarias o se trasladaban a Laredo, Texas.

En Estados Unidos, “El Pinocho” vendía los dólares a empresarios mexicanos para que ellos compraran productos en tiendas estadounidenses, especialmente perfumerías.

Posteriormente transportaban la mercancía legal desde Laredo hasta México.

Por último, los se vendían los insumos comprados en EEUU y después depositaban en pesos mexicanos las ganancias a los cárteles de la droga, ocultando así el origen ilícito e incorporando los dólares del narco al mercado de EEUU.

Las autoridades señalan que "El Pinocho" recibía el dinero de los cárteles en dólares y lo regresaba a los criminales en pesos mexicanos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En documentos oficiales de el DOJ, Rodrick Benton, agente especial interino del Servicio Interno de Impuestos, en Houston, explicó: “Pudimos seguir el rastro del dinero para descubrir cómo se compraba mercancía a empresas estadounidenses cerca de la frontera y luego se vendía en México a un precio predeterminado.

Asimismo, las autoridades señalaron que no se pueden ocultar las ganancias ilícitas a una agencia de seguridad dedicada a rastrear el dinero.

El Departamento de Justicia consideró la condena un mensaje para las redes criminales

El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que durante años, Gabriel Castillo acordó blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico mediante un intrincado sistema de lavado de dinero basado en el comercio.

“Los cárteles se mueven por el lucro, y estos facilitadores financieros promueven su letal narcotráfico y ponen en peligro vidas, negocios legítimos y el comercio. Los efectos devastadores de este delito transnacional son vastos y de gran alcance”, señaló Duva.

Además, el fiscal federal interino John GE Marck, del Distrito Sur de Texas, agregó en declaraciones citadas por el DOJ que “Esta declaración de culpabilidad es un paso más que damos para desmantelar las redes financieras que alimentan la violencia y el narcotráfico en nuestra frontera sur”.

Esto dijo el Gabinete de Seguridad de México tras su extradición

La FGR entregó a Gabriel Arturo Castillo al Gobierno de Estados Unidos en cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambos países.

Castillo, requerido por la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, fue detenido en marzo de 2024 en Monterrey, Nuevo León.

Según el comunicado oficial, entre 2011 y 2013, Castillo realizó transacciones financieras para organizaciones de narcotráfico con el objetivo de ocultar el origen del dinero.

La extradición se concretó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde agentes estadounidenses recibieron al reclamado para su traslado a Texas.