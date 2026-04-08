México

El AICM confirma filtración de lluvia al área de llegadas nacionales de la Terminal 1

En redes sociales se viralizó un video que evidenció cómo se encharcaron los pasillos de la terminal por las obras que se están realizando rumbo al Mundial 2026

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El AICM reaccionó al video que se viralizó sobre la filtración de lluvia en la Terminal 1 (Redes sociales)
El AICM reaccionó al video que se viralizó sobre la filtración de lluvia en la Terminal 1 (Redes sociales)

La tarde de este martes 7 de abril se registró una fuerte lluvia en la capital del país, las condiciones climáticas afectaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). En redes sociales circuló un video que evidenció los encharcamientos y filtraciones que causó la lluvia en la terminal aérea.

De acuerdo con los pasajeros que presenciaron esta situación, fue en la Terminal 1 del AICM donde se registraron inundaciones en los pasillos de las llegadas nacionales, cabe apuntar que la zona perjudicada por la precipitación es donde se están realizando remodelaciones por el Mundial 2026.

A través de un comunicado oficial, el AICM confirmó los daños provocados por la lluvia de esta tarde. Precisó que la filtración pluvial ocurrió en la techumbre que está en proceso de remodelación, además, aclararon que pese a las condiciones climáticas y encharcamientos en las instalaciones, la lluvia no provocó retrasos en la operación del aeropuerto.

En redes sociales circuló un video que mostró las afectaciones que tuvo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras una lluvia intensa que se registró la tarde del 7 de abril; la terminal aérea está en proceso de remodelación para el Mundial 2026 (Redes Sociales X)

AICM confirma filtración de lluvia en la Terminal 1

“Esta tarde a causa de la lluvia moderada que se registró en la zona nororiente de la Ciudad de México, se presentó el ingreso de aguas pluviales en el área llegadas nacionales de la Terminal 1, específicamente en una techumbre que está siendo intervenida como parte de los trabajos de remodelación, sin que estos hechos interrumpieran la continuidad de las operaciones y los servicios en las terminales.Asimismo, hasta el momento no se tiene reporte de mayores afectaciones.Se trabaja en la corrección inmediata de las instalaciones que presentaron problemas y se ofrecen disculpas a nuestros usuarios”.

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