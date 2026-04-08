CURP biométrica en Edomex: ubica los módulos para tramitarla durante 2026

Módulos de CURP biométrica en Edomex. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con la implementación de la CURP biométrica en varias regiones del país, el Estado de México dio a conocer los módulos disponibles para realizar este trámite que inició a partir de 2025.

La Clave Única de Registro de Población es uno de los documentos más importantes para la población mexicana, por lo que mantenerlo actualizado es indispensable para poder realizar diversos procesos legales.

¿Dónde realizar el trámite de CURP biométrica en Edomex?

Una de las opciones más comunes es asistir al Registro Civil de cada entidad federativa para el escaneo de los datos personales, pero con la finalidad de mejorar este proceso, el Estado habilito sitios dedicados a atender esta gestión administrativa.

A través de un sitio web, autoridades del Edomex informaron a los ciudadanos acerca de las ubicaciones donde pueden asistir a realizar el trámite, así como medios de contacto (número de teléfono y correo electrónico).

CURP Biométrica Edomex

Estos son algunos módulos a los que se puede acudir la tramitación de la CURP biométrica dentro de la entidad:

Ecatepec de Morelos

Plaza Principal s/n, San Cristóbal Centro, Ecatepec, Edomex.Tel: 55 5836 1500Correo: rc.ecatepec@edomex.gob.mx

Nezahualcóyotl

Av. Chimalhuacán s/n, Col. Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Edomex.Tel: 55 5716 9070Correo: rc.neza@edomex.gob.mx

Toluca

Portal Constitución No. 7, Centro, Toluca, Edomex.Tel: 722 276 1900Correo: rc.toluca@edomex.gob.mx

Naucalpan de Juárez

Av. Juárez No. 39, Fracc. El Mirador, Naucalpan, Edomex.Tel: 55 5371 8300Correo: rc.naucalpan@edomex.gob.mx

Tlalnepantla de Baz

Plaza Dr. Gustavo Baz s/n, Centro, Tlalnepantla, Edomex.Tel: 55 5366 3800Correo: rc.tlalnepantla@edomex.gob.mx

Chimalhuacán

Av. Nezahualcóyotl s/n, Cabecera Municipal, Edomex.Tel: 55 5852 0000Correo: rc.chimalhuacan@edomex.gob.mx

Atizapán de Zaragoza

Blvd. Adolfo López Mateos s/n, Centro, Atizapán, Edomex.Tel: 55 3622 2700Correo: rc.atizapan@edomex.gob.mx

Cuautitlán Izcalli

Av. Primero de Mayo s/n, Centro Urbano, Edomex.Tel: 55 5881 6962Correo: rc_region02@edomex.gob.mx

Coacalco de Berriozábal

Vía José López Portillo s/n, Centro, Edomex.Tel: 55 5898 0000Correo: rc.coacalco@edomex.gob.mx

Tultitlán

Plaza Hidalgo s/n, Centro, Edomex.Tel: 55 5888 0000Correo: rc.tultitlan@edomex.gob.mx

Tecámac

Carr. México-Pachuca km 38, Centro, Edomex.Tel: 55 5938 8000Correo: rc.tecamac@edomex.gob.mx

Zumpango

Plaza Juárez s/n, Centro, Edomex.Tel: 591 917 0000Correo: rc.zumpango@edomex.gob.mx

Ixtapaluca

Av. Cuauhtémoc s/n, Centro, Edomex.Tel: 55 5972 0000Correo: rc.ixtapaluca@edomex.gob.mx

Chalco

Av. Cuauhtémoc s/n, Centro, Edomex.Tel: 55 5975 0000Correo: rc.chalco@edomex.gob.mx

Valle de Chalco Solidaridad

Av. Tezozómoc s/n, Centro, Edomex.Tel: 55 5971 0000Correo: rc.valledechalco@edomex.gob.mx

Texcoco

Calle Juárez s/n, Centro, Edomex.Tel: 595 954 0000Correo: rc.texcoco@edomex.gob.mx

Metepec

Av. Estado de México No. 120, Centro, Edomex.Tel: 722 232 0000Correo: rc.metepec@edomex.gob.mx

Lerma

Av. Miguel Hidalgo s/n, Centro, Edomex.Tel: 728 282 0000Correo: rc.lerma@edomex.gob.mx

Huixquilucan

Av. Jesús del Monte s/n, Centro, Edomex.Tel: 55 5291 0000Correo: rc.huixquilucan@edomex.gob.mx

Valle de Bravo

Centro, Valle de Bravo, Edomex.Tel: 726 262 0000Correo: rc.valledebravo@edomex.gob.mx