México

CURP biométrica en Edomex: ubica los módulos para tramitarla durante 2026

A través de un sitio web, autoridades informaron a los ciudadanos acerca de las ubicaciones donde pueden asistir a realizar el trámite

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Módulos de CURP biométrica en Edomex. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Módulos de CURP biométrica en Edomex. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con la implementación de la CURP biométrica en varias regiones del país, el Estado de México dio a conocer los módulos disponibles para realizar este trámite que inició a partir de 2025.

La Clave Única de Registro de Población es uno de los documentos más importantes para la población mexicana, por lo que mantenerlo actualizado es indispensable para poder realizar diversos procesos legales.

¿Dónde realizar el trámite de CURP biométrica en Edomex?

Una de las opciones más comunes es asistir al Registro Civil de cada entidad federativa para el escaneo de los datos personales, pero con la finalidad de mejorar este proceso, el Estado habilito sitios dedicados a atender esta gestión administrativa.

A través de un sitio web, autoridades del Edomex informaron a los ciudadanos acerca de las ubicaciones donde pueden asistir a realizar el trámite, así como medios de contacto (número de teléfono y correo electrónico).

CURP Biométrica Edomex
CURP Biométrica Edomex

Estos son algunos módulos a los que se puede acudir la tramitación de la CURP biométrica dentro de la entidad:

Ecatepec de Morelos

Nezahualcóyotl

  • Av. Chimalhuacán s/n, Col. Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Edomex.Tel: 55 5716 9070Correo: rc.neza@edomex.gob.mx

Toluca

Naucalpan de Juárez

Tlalnepantla de Baz

Chimalhuacán

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán Izcalli

Coacalco de Berriozábal

Tultitlán

Tecámac

Zumpango

Ixtapaluca

Chalco

Valle de Chalco Solidaridad

Texcoco

Metepec

Lerma

Huixquilucan

Valle de Bravo

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