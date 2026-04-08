CURP biométrica en Edomex: ubica los módulos para tramitarla durante 2026

Con la implementación de la CURP biométrica en varias regiones del país, el Estado de México dio a conocer los módulos disponibles para realizar este trámite que inició a partir de 2025.
La Clave Única de Registro de Población es uno de los documentos más importantes para la población mexicana, por lo que mantenerlo actualizado es indispensable para poder realizar diversos procesos legales.
¿Dónde realizar el trámite de CURP biométrica en Edomex?
Una de las opciones más comunes es asistir al Registro Civil de cada entidad federativa para el escaneo de los datos personales, pero con la finalidad de mejorar este proceso, el Estado habilito sitios dedicados a atender esta gestión administrativa.
A través de un sitio web, autoridades del Edomex informaron a los ciudadanos acerca de las ubicaciones donde pueden asistir a realizar el trámite, así como medios de contacto (número de teléfono y correo electrónico).
Estos son algunos módulos a los que se puede acudir la tramitación de la CURP biométrica dentro de la entidad:
Ecatepec de Morelos
- Plaza Principal s/n, San Cristóbal Centro, Ecatepec, Edomex.Tel: 55 5836 1500Correo: rc.ecatepec@edomex.gob.mx
Nezahualcóyotl
- Av. Chimalhuacán s/n, Col. Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Edomex.Tel: 55 5716 9070Correo: rc.neza@edomex.gob.mx
Toluca
- Portal Constitución No. 7, Centro, Toluca, Edomex.Tel: 722 276 1900Correo: rc.toluca@edomex.gob.mx
Naucalpan de Juárez
- Av. Juárez No. 39, Fracc. El Mirador, Naucalpan, Edomex.Tel: 55 5371 8300Correo: rc.naucalpan@edomex.gob.mx
Tlalnepantla de Baz
- Plaza Dr. Gustavo Baz s/n, Centro, Tlalnepantla, Edomex.Tel: 55 5366 3800Correo: rc.tlalnepantla@edomex.gob.mx
Chimalhuacán
- Av. Nezahualcóyotl s/n, Cabecera Municipal, Edomex.Tel: 55 5852 0000Correo: rc.chimalhuacan@edomex.gob.mx
Atizapán de Zaragoza
- Blvd. Adolfo López Mateos s/n, Centro, Atizapán, Edomex.Tel: 55 3622 2700Correo: rc.atizapan@edomex.gob.mx
Cuautitlán Izcalli
- Av. Primero de Mayo s/n, Centro Urbano, Edomex.Tel: 55 5881 6962Correo: rc_region02@edomex.gob.mx
Coacalco de Berriozábal
- Vía José López Portillo s/n, Centro, Edomex.Tel: 55 5898 0000Correo: rc.coacalco@edomex.gob.mx
Tultitlán
- Plaza Hidalgo s/n, Centro, Edomex.Tel: 55 5888 0000Correo: rc.tultitlan@edomex.gob.mx
Tecámac
- Carr. México-Pachuca km 38, Centro, Edomex.Tel: 55 5938 8000Correo: rc.tecamac@edomex.gob.mx
Zumpango
- Plaza Juárez s/n, Centro, Edomex.Tel: 591 917 0000Correo: rc.zumpango@edomex.gob.mx
Ixtapaluca
- Av. Cuauhtémoc s/n, Centro, Edomex.Tel: 55 5972 0000Correo: rc.ixtapaluca@edomex.gob.mx
Chalco
- Av. Cuauhtémoc s/n, Centro, Edomex.Tel: 55 5975 0000Correo: rc.chalco@edomex.gob.mx
Valle de Chalco Solidaridad
- Av. Tezozómoc s/n, Centro, Edomex.Tel: 55 5971 0000Correo: rc.valledechalco@edomex.gob.mx
Texcoco
- Calle Juárez s/n, Centro, Edomex.Tel: 595 954 0000Correo: rc.texcoco@edomex.gob.mx
Metepec
- Av. Estado de México No. 120, Centro, Edomex.Tel: 722 232 0000Correo: rc.metepec@edomex.gob.mx
Lerma
- Av. Miguel Hidalgo s/n, Centro, Edomex.Tel: 728 282 0000Correo: rc.lerma@edomex.gob.mx
Huixquilucan
- Av. Jesús del Monte s/n, Centro, Edomex.Tel: 55 5291 0000Correo: rc.huixquilucan@edomex.gob.mx
Valle de Bravo
- Centro, Valle de Bravo, Edomex.Tel: 726 262 0000Correo: rc.valledebravo@edomex.gob.mx