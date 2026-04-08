Cofepris apunta la posible causa de muerte de las personas que recibieron suero vitaminado

La salida del médico responsable y la falta de evidencias sobre efectividad generan dudas sobre la seguridad de un procedimiento cada vez más popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho personas fallecieron en Hermosillo tras la inyección de sueros vitaminados, un tratamiento que ha ganado popularidad en los últimos meses.

La Secretaría de Salud de Sonora informó que las víctimas ascienden a 11 personas afectadas: ocho defunciones, una persona hospitalizada y dos recuperadas.

La confirmación de los ocho fallecimientos ocurrieron en cuestión de días, pues algunas victimas fallecieron hasta 48 horas después de recibir los suero mientras que dos pacientes perdieron la vida tras varios días de hospitalización.

En este sentido, y tras una conferencia de prensa, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud federal, informó que la principal hipótesis es la contaminación bacteriana, ya que los pacientes presentaron síntomas de sepsis, una respuesta grave a infección.

Los sueros estarían presuntamente contaminados con una bacteria, la cual podría haber contaminado a los sueros debido a una mala manipulación.

Mientras continúan las investigaciones pertinentes, la clínica privada donde se aplicaban los tratamientos permanece clausurada y el médico responsable, Jesús Maximiano N., se encuentra prófugo.

El brote por sueros intravenosos afectados en Sonora dejó once personas afectadas, incluyendo una hospitalización y dos recuperaciones. (Anayeli Tapia/Infobae)

El secretario de Salud alerta sobre los riesgos de los sueros y confirma la licencia oficial del médico

Como parte de la investigación se dio a conocer que las muestras para el análisis se encuentran en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en Ciudad de México y que la Cofepris investiga la composición de los sueros, los cuales no solo contenían combinaciones de vitaminas, sino otras sustancias promocionadas como “células madre”.

Kershenobich hace un llamado a la población para evitar terapias similares: “Es una práctica que existe desafortunadamente en muchos sitios. Es importante que la gente comprenda que muchos de esos sueros no van a servir para nada”.

El secretario confirma que tanto el médico como la clínica cuentan con licencia y autorización oficiales. No obstante, enfatiza que parte de los sueros se preparaban y aplicaban en domicilios particulares, lo que complica determinar el origen exacto de la contaminación.

Entre promociones en redes, terapias alternativas y cuestionamientos a su práctica médica, el caso ha puesto bajo escrutinio la operación de su clínica y los riesgos detrás de los sueros vitaminados. (X/@elalbertomedina)

Cateos y fuga del médico responsable

La Fiscalía de Sonora realiza cateos en tres domicilios relacionados con el médico Jesús Maximiano N., de 65 años, como parte de las acciones para lograr su captura; sin embargo, hasta el momento, la autoridad lo identifica pero permanece prófugo.

Según el sitio Multiestetica.mx, Maximiano es especialista en tratamientos contra obesidad y enfermedades metabólicas, además de estar dedicado a procedimientos estéticos y nutrición. El portal señala que estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con diplomados en la materia. Había ofrecido estos sueros intravenosos conocidos como “vitamin drip”, supuestamente útiles para bienestar, detox o recuperación rápida tras consumo de alcohol.

Relatos de familiares y síntomas en las víctimas

Las víctimas identificadas incluyen a Jesús Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida, Catalina Figueroa, de 38 años, Zahid Alberto Castro Lagarda, de 22, y Dinora N. Familiares han compartido detalles sobre los síntomas. Zulema Yazmín, madre de Zahid, describe: “Se sentía muy mal, mareado. Se había desmayado en el baño, se abrió la cabeza. Vomitaba... Al momento que lo quiso levantar, mi hijo se desangró. Evacuó, pero no era popó lo que hizo, era sangre”.

Diego Figueroa, hermano de Catalina, explica que su hermana acudió luego de que sus padres se aplicaran ese mismo protocolo médico sin presentar síntomas adversos.

“En la noche estaba pálida, se empezó a sentir mal y el doctor le inyectó otra cosa, otro suero.” Finalmente, la llevó al Hospital General: “A mi hermana se le quemó todo. Los riñones, el hígado... Era algo sumamente letal y en todos los casos pasó igual”.

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó nueve casos asociados al suministro de soluciones intravenosas a pacientes de una clínica homeopática en Hermosillo. (Captura de pantalla: YouTube, Nacho Lozano / X)

La práctica de sueros vitaminados se expande pese a advertencias

La aplicación de cócteles de vitaminas por vía intravenosa se populariza en clínicas privadas, spas médicos y domicilios. Especialistas han advertido que no existen pruebas de beneficio médico y resaltan sus riesgos.

El caso en Hermosillo expone las consecuencias fatales. La Cofepris y la Secretaría de Salud mantienen la recomendación de no someterse a estos tratamientos mientras continúan las investigaciones.

Las autopsias y peritajes buscan determinar la fuente de la contaminación y confirmar si fue la mezcla de los sueros o las condiciones de aplicación lo que causó el brote letal en Hermosillo.