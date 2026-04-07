¿Quién es Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas al que la UIF le tenía bloqueadas las cuentas?

Las cuentas bancarias de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, se encontraban aseguradas desde 2019.

Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero, así es recordado el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien duró en este cargo desde 1999 hasta 2004.

Desde 2012, los señalamientos se volvieron más severos vinculándolo, incluso, con Los Zetas y el Cártel del Golfo.

En mayo de 2013 se presentaron cargos que originaron una orden provisional, la cual permitió efectuar su captura en Italia en abril de 2017.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue detenido mientras viajaba con identidad falsa y portaba documentos apócrifos.

La extradición llegó pese a la renuencia

Pese a que trató de impugnar su extradición, su traslado a Estados Unidos fue un hecho, país donde enfrentó cargos por lavado de dinero, mismos que lo llevaron a cumplir una condena de siete años, siendo liberado en 2024.

Su deportación a México se dio hasta 2025, dando seguimiento a su proceso judicial, por lo que fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, una cárcel de máxima seguridad ubicada en el Estado de México, conocida como El Altiplano.

BROWNSVILLE, TEXAS, 20ABRIL2018.- Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, este día fue extraditado a los Estados Unidos, para enfrentar los cargos que lo vinculan con el crimen organizado. Se contempla que el próximo lunes 23 de abril sea presentado ante el magistrado de la entidad. FOTO: CUARTOSCURO.COM

El día de hoy, 7 de abril de 2026, su nombre volvió a la escena pública debido a que el juez Ulises Oswaldo Rivera González del Cuarto de Distrito en materia administrativa concedió un amparo con el que ordenó desbloquear sus cuentas bancarias, medida que tomó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2019.

Este es su perfil académico y político

Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba nació el 7 de marzo de 1957 en Matamoros, Tamaulipas. Es hijo de Tomás Yarrington Santos y Carmen Ruvalcaba. Realizó estudios de Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde obtuvo su título con mención honorífica.

Posteriormente, cursó la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y completó una maestría en Administración Pública en la Universidad del Sur de California.

Tomas Yarrington, Manuel Lerma, Adolfo Lugo, Manlio Fabio Beltrones, Manuel Bartlett, conversan durante la XVIII Asamblea del PRI. Foto: Christian Palma/Cuartoscuro.com

Inició su trayectoria política en 1991, al ser electo diputado federal. Entre 1993 y 1995 fue presidente municipal de Matamoros. En 1997 asumió la dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, posición desde la que encabezó la campaña electoral que resultó en una victoria para su partido en la elección de diputados federales.

Más adelante, se desempeñó como secretario de Hacienda estatal durante la administración de Manuel Cavazos Lerma. Renunció a este cargo el 22 de abril de 1998 para contender por la gubernatura de Tamaulipas.

Yarrington manifestó su aspiración de ser candidato presidencial por el PRI. Formó parte del grupo Todos Unidos Con México (TUCOM), integrado por Enrique Jackson, Arturo Montiel, José Natividad González Parás y Enrique Martínez y Martínez, con el objetivo de disputar la candidatura presidencial interna frente a Roberto Madrazo.

En las elecciones presidenciales de 2006, Madrazo resultó derrotado por el candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón.

FOTO DE ARCHIVO. Miembros de un poderoso grupo dentro del Partido Revolucionario Institucional posan tras una conferencia de prensa en Ciudad de México. (I-D) Tomas Yarrington, Enrique Martinez, Enrique Jackson, Natividad Gonzalez, Arturo Montiel, que han organizado una faccion llamada "Tucom", posan despues de una conferencia de prensa en la Ciudad de Mexico el 23 de mayo de 2005. REUTERS/Daniel Aguilar REUTERS

En breves puntos la vida de Tomás Yarrington

Tomás Yarrington fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado y de lavado de dinero durante su gestión como gobernador de Tamaulipas. Fue detenido en Italia en 2017 con documentos falsos y extraditado a Estados Unidos, donde recibió una condena por lavado de dinero. Tras ser liberado en 2024, fue deportado a México en 2025 y recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya. El 7 de abril de 2026, un juez ordenó desbloquear sus cuentas bancarias, congeladas desde 2019. Yarrington es economista, abogado y maestro en administración pública. Fue diputado, alcalde, dirigente del PRI en Tamaulipas y secretario de Hacienda estatal.