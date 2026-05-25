Panqué de zanahoria con avena: receta saludable para mejorar la digestión y el colesterol

El panqué de zanahoria con avena es fuente natural de antioxidantes que favorecen la vista, la piel y el corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de zanahoria, avena y otros ingredientes naturales permite preparar un panqué que aporta beneficios directos a la salud. Este alimento, fácil de integrar a la dieta diaria, ofrece antioxidantes que favorecen la vista, la piel y el corazón, además de fibra que contribuye a mejorar la digestión y a regular los niveles de colesterol.

Antioxidantes que cuidan la vista, la piel y el corazón

El principal aporte de la zanahoria es la presencia de betacarotenos, compuestos que el cuerpo transforma en vitamina A. Esta vitamina interviene en la protección de la vista, sobre todo en condiciones de poca luz. El consumo regular de panqué de zanahoria con avena facilita la absorción de estos nutrientes.

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La receta es sencilla y permite disfrutar de un alimento nutritivo, sin perder el sabor y con ingredientes accesibles. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antioxidantes presentes ayudan a frenar el desgaste celular, lo que repercute en la salud de la piel. Consumir este alimento puede favorecer la regeneración de tejidos y la protección contra agresiones externas. Además, los betacarotenos y otros micronutrientes contribuyen a mantener el corazón en mejores condiciones, al reducir la oxidación de las grasas en la sangre.

El efecto combinado de zanahoria y avena potencia la acción protectora de los antioxidantes. La avena aporta polifenoles que refuerzan el sistema de defensa celular y mejoran la respuesta del organismo ante factores ambientales.

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Fibra que mejora la digestión y regula el colesterol

Consumir este panqué puede integrarse fácilmente en la dieta diaria y aporta beneficios para la salud intestinal y cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena, base del panqué junto con la zanahoria, contiene fibra soluble. Esta fibra favorece el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y ayuda a mantener el equilibrio de la flora bacteriana. Un consumo cotidiano de panqué de zanahoria con avena brinda un aporte constante de este nutriente.

La fibra soluble también interviene en el control de los niveles de colesterol en sangre. Al formar un gel en el intestino, la fibra atrapa parte del colesterol y facilita su eliminación. Este mecanismo ayuda a mantener niveles adecuados y a reducir riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares.

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La integración de la zanahoria en la receta añade fibra insoluble. Este tipo de fibra contribuye a aumentar el volumen de las heces, lo que mejora la evacuación y previene molestias digestivas. Así, el panqué de zanahoria con avena representa una opción que combina sabor y cuidado intestinal.

La fibra de la avena y la zanahoria mejora la digestión y ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de panqué de zanahoria con avena

Ingredientes:

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Zanahoria cruda rallada

Hojuelas de avena

1 huevo

Yogur natural

Aceite vegetal

Azúcar o endulzante al gusto

Polvo para hornear

Una pizca de canela

Preparación:

Mezcla la zanahoria rallada con el huevo, el yogur natural y el aceite vegetal. Incorpora las hojuelas de avena, el azúcar o endulzante, el polvo para hornear y la canela. Revuelve hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado. Hornea a 180 grados Celsius hasta que al insertar un palillo, este salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar.