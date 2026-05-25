México

Nacionales: este es el precio de la gasolina hoy

El costo de los combustibles en el país puede variar debido a distintos factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Guardar
Google icon
El precio promedio de las gasolinas en el país (Cuartoscuro)
El precio promedio de las gasolinas en el país (Cuartoscuro)

¿No sabes cuál es el precio de las gasolinas por litro en México? Consulta a continuación los costos más altos y más bajos de este 25 de mayo, según la informaciónde la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Al cambiar continuamente, es importante estar actualizado sobre los precios de las gasolinas.

PUBLICIDAD

El precio de la gasolina por litro hoy en México

El valor de la gasolina regular este día se ubica en 23.681 pesos el litro en promedio.

En tanto el costo de la gasolina premium de hoy se vende en 28.465 pesos el litro en promedio.

PUBLICIDAD

Finalmente, el precio del diésel se ubica en 27.330 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Cuartoscuro)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Cuartoscuro)

Cómo se determina el precio de la gasolina

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en Nacionales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 25 de mayo?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 25 de mayo?

Videos de supuesta infidelidad de Christian Nodal podrían salir a la luz en pleno conflicto con Cazzu

Información revelada por la periodista Mandy Fridmann apuntan a que la existencia de estos clips le darían un giro a la disputa legal

Videos de supuesta infidelidad de Christian Nodal podrían salir a la luz en pleno conflicto con Cazzu

Xóchitl Gálvez festejó la décima del Cruz Azul junto a la afición en el Ángel de la Independencia

La excandidata presidencial llegó al Paseo de la Reforma con playera celeste y corona con luces azules para festejar junto a la afición

Xóchitl Gálvez festejó la décima del Cruz Azul junto a la afición en el Ángel de la Independencia

María Inés reveló cómo impactó la muerte de Héctor Zamorano en los exalumnos de La Academia

El exacadémico murió a los 47 años en Veracruz este febrero

María Inés reveló cómo impactó la muerte de Héctor Zamorano en los exalumnos de La Academia

Internautas critican a Ángela Aguilar por video donde presume que baila flamenco desde niña

La cantante reveló en 2023 cómo surgió su colaboración con Carín León que describió como “norteño aflamencado”

Internautas critican a Ángela Aguilar por video donde presume que baila flamenco desde niña
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos alianzas reconfiguran la guerra por el huachicol en Guanajuato: CJNG con Los Chapitos y CSRL con el Cártel del Golfo

Dos alianzas reconfiguran la guerra por el huachicol en Guanajuato: CJNG con Los Chapitos y CSRL con el Cártel del Golfo

Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa

Incautan más de 50 mil litros de precursores para la elaboración de drogas en Manzanillo, Colima

Sentencian a dos hombres por el asesinato del exdirector de la policía de Santo Domingo Petapa, Oaxaca

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Videos de supuesta infidelidad de Christian Nodal podrían salir a la luz en pleno conflicto con Cazzu

Videos de supuesta infidelidad de Christian Nodal podrían salir a la luz en pleno conflicto con Cazzu

María Inés reveló cómo impactó la muerte de Héctor Zamorano en los exalumnos de La Academia

Internautas critican a Ángela Aguilar por video donde presume que baila flamenco desde niña

MasterChef México 24/7: quién fue el primer eliminado de la cocina más famosa

El Malilla revela su peculiar secreto de belleza para una piel radiante: “Mucha gente no cree”

DEPORTES

Xóchitl Gálvez festejó la décima del Cruz Azul junto a la afición en el Ángel de la Independencia

Xóchitl Gálvez festejó la décima del Cruz Azul junto a la afición en el Ángel de la Independencia

Cruz Azul campeón: Clara Brugada celebra el título celeste tras final contra Pumas

Aficionados del Cruz Azul llenan el Ángel de la Independencia tras ganar la final de la Liga MX

Cruz Azul campeón: los mejores memes que dejó la derrota de los Pumas en la final de la Liga MX 2026

Cruz Azul conquista su décimo campeonato en la Liga MX: quiénes son los más ganadores en el futbol mexicano