Precio de la gasolina en Ciudad de México este 25 de mayo

Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)

"Si sube la gasolina, sube todo", es el dicho popular que refleja la importancia de los precios de los combustibles en el día a día, sin importar si tenemos coche o no.

Aunque claramente los más interesados en los costos de la gasolina y el diésel son los automovilistas, aquellos que se encuentran atrás del volante y lidian con el tráfico en las calles de Ciudad de México, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, manejar.

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Por todo lo antes dicho, es importante mantenerse informado sobre los costos de la gasolina para que sus variaciones no te tomen por sorpresa.

En consecuencia, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publican constantemente los precios actualizados del combustible por estados y ciudades. Aquí están los de este 25 de mayo en Ciudad de México.

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El precio de la gasolina hoy

La gasolina regular se ubica en un promedio de 23.811 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se encuentra en un promedio de 28.717 pesos el litro.

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Finalmente el diésel está en un promedio de 27.016 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

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Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Cuánto costará la gasolina en México este 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

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La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

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Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

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La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

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La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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