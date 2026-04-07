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Pensión Bienestar 2026: cuándo es el siguiente periodo de pagos de 6 mil 400 pesos para todos los beneficiarios

Las dispersiones más recientes en las tarjetas del Banco del Bienestar ocurrieron el pasado mes de marzo de manera gradual

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La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México, que beneficia a adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.
La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México, que beneficia a adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa Pensión Bienestar es un programa social promovida por el Gobierno de México, dirigida a ciudadanos mayores de 65 años.

Las personas inscritas reciben un apoyo de 6 mil 200 pesos cada dos meses, depositado a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

Esta política busca garantizar ingresos regulares a los adultos mayores, brindando ayuda para afrontar necesidades básicas y fortalecer su seguridad económica.

La Secretaría del Bienestar gestiona y supervisa este programa, además de encargarse de los registros, la distribución de pagos y la atención a quienes forman parte de él.

La inscripción para mujeres de 60 a 64 años de edad será en el mes de agosto. Crédito: Youtube/Gobierno de México.

¿Cuándo será el próximo pago de la Pensión Bienestar 2026?

Según el calendario señalado por la Secretaría del Bienestar, el próximo pago de la Pensión Bienestar se realizará durante el mes de mayo.

Esto ocurre conforme a los plazos definidos por la Secretaría del Bienestar, que efectúa los depósitos cada dos meses. Por ese motivo, la próxima transferencia para los beneficiarios será en mayo de 2026.

Los pagos se distribuirán de forma escalonada, siguiendo la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Hasta hoy no se han publicado los días exactos en que se efectuarán los pagos para las personas adultas mayores de 65 años y más en el mes de mayo.

El próximo pago de la Pensión Bienestar será en el mes de mayo 2026. Foto: Archivo/Infobae México.
El próximo pago de la Pensión Bienestar será en el mes de mayo 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Conviene mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y sus redes sociales para conocer la fecha precisa de inicio de los pagos en el plazo señalado.

Estos pagos se aplican de acuerdo con el calendario difundido por la dependencia federal del Gobierno de México, que especifica los días y letras.

El depósito programado para mayo será el segundo del año 2026, correspondiente al periodo de mayo y junio.

¿Cómo formar parte de la Pensión Bienestar 2026?

Así como los pagos, la convocatoria para ingresar a la Pensión Bienestar de los adultos mayores de 65 años y más es cada dos meses.

En este tiempo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, revela las fechas de inscripción conforme a un calendario que publica tanto en redes sociales como lo da a conocer en la conferencia matutina presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo.

Posteriormente, los futuros beneficiarios deben acudir a los módulos de la Secretaría del Bienestar para dejar la documentación correspondiente.

Después y por último paso, esperar las indicaciones con una llamada o mensaje a los teléfonos que proporcionen en su registro para acudir al lugar y recoger la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los documentos que los beneficiarios deben llevar son:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente (credencial para votar, INAPAM, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad)
  • CURP de impresión reciente
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfonos de contacto, tanto celular como de casa
Documentos necesarios para registrarse a las Pensiones del Bienestar (Gobierno de México)
Documentos necesarios para registrarse a la Pensión del Bienestar. Foto: Gobierno de México.

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