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Pensión Mujeres Bienestar 2026: ya hay fecha para siguiente periodo de pagos

Los últimos depósitos se realizaron del 2 al 26 de marzo

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El último periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar se llevó a cabo del 2 al 26 de marzo.
El último periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar se llevó a cabo del 2 al 26 de marzo.

El último periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar se llevó a cabo del 2 al 26 de marzo. Este depósito fue correspondiente al bimestre marzo-abril y se distribuyó de manera ordenada como todos los anteriores.

La iniciativa fue impulsada por el gobierno de México desde 2025 y va dirigida a adultas mayores de 60 a 64 años de edad. Este año, cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar de 3 mil 100 pesos.

El programa fue creado para responder a una problemática específica: la situación de muchas mujeres que, al llegar a cierta edad, cuentan con ingresos limitados o carecen de ellos, además de cargar con desventajas económicas acumuladas a lo largo del tiempo.

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Siguiente periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar será en mayo

El siguiente periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar se llevará a cabo durante mayo. Cabe recordar que el programa distribuye los recursos cada dos meses de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Mientras tanto, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)
La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)

Formas de saber si ya llegó la pensión

El calendario oficial permite a los beneficiarios identificar el día exacto en que recibirán el monto de las pensiones, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.

Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.

Además, los usuarios que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Impacto social y cobertura del programa

El crecimiento de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar representa un hito en la protección social. Según datos oficiales, para finales de 2025, 3 millones de mujeres reciben este apoyo, lo que constituye una expansión sin precedentes en las políticas de inclusión social en México.

Entre los cambios más significativos figura la garantía de acceso automático: a partir de 2025, toda mujer que cumple 65 años se convierte en derechohabiente de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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