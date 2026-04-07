México

Clínica donde fallecieron 6 personas por suero vitaminado en Sonora fue clausurada, asegura Secretaría de Salud, continúan investigaciones

Autoridades sanitarias investigan posible contaminación bacteriana en los sueros aplicados mientras analizan muestras y evolución clínica de los pacientes afectados

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El peligro de los sueros vitaminados sin supervisión médica. Foto: (Gemini IA)
El peligro de los sueros vitaminados sin supervisión médica. Foto: (Gemini IA)

Esta mañana, la Secretaría de Salud informó que fue clausurada la clínica relacionada con la aplicación de sueros vitaminados en Sonora, luego de que 10 personas resultaron afectadas y seis de ellas murieron.

De acuerdo con el titular de la dependencia, David Kershenobich, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del problema, mientras se analizan muestras y datos clínicos de los pacientes.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, el funcionario detalló que, además de los seis fallecimientos, dos personas ya fueron dadas de alta y otras dos permanecen hospitalizadas, una de ellas en estado grave. También se identificó un caso adicional que no recibió el suero, pero sí una inyección en la rodilla y presentó síntomas similares; esta persona ya fue dada de alta.

Según explicó, los pacientes presentaron un deterioro acelerado, con evolución de síntomas en un periodo corto que, en algunos casos, permitió apenas un par de días de sobrevida. Los análisis preliminares de laboratorio apuntaron a la posible presencia de una contaminación bacteriana, debido a niveles elevados de glóbulos blancos y alteraciones en la coagulación, condiciones asociadas con cuadros de sepsis.

David Kershenobich señaló que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del problema. (Crédito: Gobierno de México)
David Kershenobich señaló que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del problema. (Crédito: Gobierno de México)

Kershenobich indicó que todas las muestras fueron enviadas a la autoridad sanitaria correspondiente para su análisis, y que ya existen resultados iniciales, aunque aún se esperan conclusiones definitivas que permitan establecer con precisión qué ocurrió. Añadió que también se revisa la composición de los sueros aplicados, ya que no sólo contenían vitaminas, sino otras sustancias cuya naturaleza aún está bajo estudio.

El secretario señaló que esta práctica de aplicar sueros vitaminados se ha extendido en diversos lugares, principalmente entre personas que buscan recuperarse tras consumo de alcohol o por cansancio. Sin embargo, advirtió que, en muchos casos, estos tratamientos no tienen efectos útiles, ya que los componentes se eliminan rápidamente del organismo a través de la orina.

Asimismo, sostuvo que algunos de estos productos se promocionan con supuestos beneficios adicionales, incluso bajo etiquetas como “células madre”, lo cual carece de sustento médico en este tipo de aplicaciones.

El funcionario precisó que el médico responsable de administrar los sueros ya fue identificado y que contaba con certificación profesional. También se confirmó que el establecimiento tenía autorización; no obstante, se detectó que no todos los procedimientos se realizaban en la clínica, ya que parte de los sueros eran preparados y aplicados en domicilios particulares.

Finalmente, el secretario señaló que, una vez que se cuente con los resultados concluyentes, se emitirá un posicionamiento para informar a la población sobre los riesgos detectados y reforzar el llamado a acudir únicamente a establecimientos con registro sanitario y a extremar precauciones en este tipo de procedimientos.

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