México

Función hepática y control del hígado graso: los beneficios de esta planta con efecto depurativo y diurético

Esta condición suele presentarse junto con diabetes tipo 2 y diversas enfermedades crónicas

Guardar
Mejora la función hepática y combate el hígado graso con las propiedades depurativas y diuréticas de esta planta (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Mejora la función hepática y combate el hígado graso con las propiedades depurativas y diuréticas de esta planta (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Actualmente, el hígado graso y otros trastornos metabólicos representan un desafío creciente para la salud pública a nivel mundial.

Esta condición suele presentarse junto con diabetes tipo 2 y diversas enfermedades crónicas, lo que incrementa el riesgo para la salud hepática y el equilibrio metabólico de muchas personas.

Frente a este panorama, especialistas en nutrición y medicina investigan de manera continua el potencial de los alimentos naturales, poniendo énfasis en aquellos característicos de la dieta mediterránea, reconocida por sus efectos favorables en el metabolismo y la inflamación.

En este contexto, la doctora Lidia Arrabal, experta en medicina familiar y comunitaria, ha centrado su análisis en la alcachofa, un vegetal que destaca como aliado para mejorar la función hepática y enfrentar problemas como el hígado graso.

Varias alcachofas - Superalimento peruano (Chiaway)
Este padecimiento, que frecuentemente coexiste con diabetes tipo 2 y otras afecciones crónicas (Chiaway)

Según su trabajo en el Máster de Nutrición y Salud presentado como intervención piloto, esta hortaliza rica en nutrientes ha demostrado tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que benefician no solo al hígado, sino a otros órganos y funciones del cuerpo humano.

La alcachofa, incorporada en su forma natural a través de una dieta mediterránea, ha mostrado resultados prometedores en pacientes estudiados, quienes observaron mejoras en el perfil bioquímico, glucémico y hepático.

Este enfoque resalta el potencial de la “dieta enriquecida con alcachofa” para prevenir y tratar enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad y, por supuesto, el hígado graso.

Beneficios naturales de la alcachofa

Conocida científicamente como Cynara scolymus, la alcachofa se distingue por su perfil nutricional excepcional.

Infusión depurativa, té de alcachofa, digestión, remedio natural, salud hepática. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Beneficios naturales de la alcachofa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la investigación de la doctora Arrabal y estudios previos sobre esta hortaliza, sus beneficios son amplios y respaldados por su composición rica en minerales, vitaminas y polifenoles. Entre sus propiedades destacan:

  1. Mejora la función hepática: Su poder depurativo favorece la eliminación de toxinas y mejora la salud del hígado, especialmente en casos de hígado graso.
  2. Acción antioxidante y antiinflamatoria: Gracias a su alto contenido de polifenoles, ayuda a reducir el estrés oxidativo, combatiendo los daños metabólicos.
  3. Reguladora del metabolismo glucémico: Contribuye al control del azúcar en sangre, siendo ideal para personas con diabetes tipo 2.
  4. Diurética y depurativa: Estimula la eliminación de líquidos retenidos, evitando inflamación y acumulación de toxinas.
  5. Mejora la microbiota intestinal: Contiene inulina, un prebiótico que favorece la flora intestinal, mejorando la digestión y fortaleciendo el sistema inmune.
  6. Apoya en enfermedades metabólicas: Su bajo contenido en grasas y rico perfil nutricional la hace eficaz contra hipertensión, obesidad y colesterol alto.
Alcahofa
¿Cómo consumirla para mayores beneficios? (Pexels)

¿Cómo consumirla para mayores beneficios?

La alcachofa es un alimento versátil que puede ser incluido en la dieta de diversas maneras. Algunos de los métodos más recomendados para aprovechar sus propiedades incluyen:

  • Infusión: Hervir de 3 a 4 hojas o la base del tallo durante 3 minutos en una taza de agua. Dejar reposar, colar y tomar caliente dos veces al día.
  • Cocinada al vapor: Este método ayuda a mantener intactos sus nutrientes y destacará como acompañamiento en comidas principales.
  • Asada o a la plancha: Ideal para resaltar su sabor mientras conserva sus propiedades.
  • En sopas o ensaladas: Añadirla como ingrediente a platillos mediterráneos.
  • Batidos: Combinar con espinacas o limón para potenciar sus beneficios detox.

Es importante evitar consumirla en conserva cuando sea posible, ya que esta presentación contiene niveles elevados de sodio que pueden ser contraproducentes para la salud.

Vista general de un campo de alcachofas en una imagen de archivo. EFE/Kai Försterling
Vista general de un campo de alcachofas en una imagen de archivo. EFE/Kai Försterling

Aunque los beneficios de la alcachofa para la salud son numerosos, es crucial recordar que no se trata de un producto milagroso. La integración de este alimento en la dieta debe hacerse bajo supervisión de especialistas, como nutriólogos o médicos, especialmente en casos de enfermedades crónicas.

Para obtener mejores resultados, el consumo de alcachofa debe complementarse con hábitos saludables: una dieta equilibrada, como la mediterránea, actividad física regular y el seguimiento continuo del estado de salud por parte de un profesional.

Como señala la doctora Arrabal, “el potencial de la alcachofa radica en su inclusión adecuada en planes alimenticios personalizados”.

Este enfoque, combinado con educación nutricional, puede ser una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones asociadas a enfermedades crónicas, marcando así un hito en la medicina preventiva y la promoción de la salud.

Temas Relacionados

Hígado grasohígadosaludAlcachofadiabetesazúcar en la sangreantinflamatoriomexico-noticias

Más Noticias

Captan el ‘modus operandi’ para abandonar cuerpos en Naucalpan: con motos y de madrugada

Suman cuatro casos que reflejan la inseguridad que tiene el municipio del Edomex

Captan el ‘modus operandi’ para abandonar cuerpos en Naucalpan: con motos y de madrugada

Hoy No Circula de este miércoles en CDMX y Edomex

¿Vas a manejar enla Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula de este miércoles en CDMX y Edomex

Roberto Velasco se reúne con la Jucopo del Senado antes de su ratificación como Canciller

El Senado recibió el oficio con el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como canciller. Legisladores anticipan su ratificación para este miércoles

Roberto Velasco se reúne con la Jucopo del Senado antes de su ratificación como Canciller

Por qué delitos buscan al médico que suministró sueros vitaminados que provocó la muerte de 6 personas en Sonora

El fiscal general del estado informó que hasta el momento cuentan con ocho carpetas de investigación abiertas por este hecho

Por qué delitos buscan al médico que suministró sueros vitaminados que provocó la muerte de 6 personas en Sonora

Abril es el último mes para pagar refrendo vehicular sin cargos en Michoacán, así puedes realizar el trámite

El pago puede hacerse de manera presencial en ventanillas o desde el sitio web del gobierno de la entidad

Abril es el último mes para pagar refrendo vehicular sin cargos en Michoacán, así puedes realizar el trámite
MÁS NOTICIAS

NARCO

El 85, fundador del CJNG se declaró culpable en Estados Unidos por tráfico de cocaína

El 85, fundador del CJNG se declaró culpable en Estados Unidos por tráfico de cocaína

Quién es Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz que fue señalada por presunto cobro de piso en narcomanta

Falta de conocimiento en seguridad: la hipótesis de la salida de Juan Ramón de la Fuente como canciller, según Jesús Lemus

Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva: las dos organizaciones que mantienen líderes con viejas prácticas del narco

Transportistas de Tlaxcala denuncian secuestro de compañeros tras paro nacional: culpan a la gobernadora y a Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Karime Pindter estrena “La verdadera Matryoshka”: primer documental de una celebridad mexicana en cine

Karime Pindter estrena “La verdadera Matryoshka”: primer documental de una celebridad mexicana en cine

Esposa de Alberto “N”, alias “El Patrón”, pidió ayuda 1 mes antes de agresión doméstica, revela Flor Rubio

“Me das asco como persona”: hermana de Kimberly Loaiza llama manipulador a Juan de Dios Pantoja, así comenzó el escándalo familiar

Karla Díaz anuncia boda religiosa con Daniel Dayz: “Por fin me voy a casar por la iglesia después de cinco años”

Karely Ruiz lanza oferta de trabajo: los requisitos para laborar con la modelo de OnlyFans

DEPORTES

Canadá “adopta” a la afición de Italia: ofrece intercambio de camisetas gratis en Toronto tras eliminación

Canadá “adopta” a la afición de Italia: ofrece intercambio de camisetas gratis en Toronto tras eliminación

Hamzah Sheeraz revela por qué se canceló su combate contra Canelo Álvarez: “Iba a ser su pelea de regreso”

WWE WrestleMania 42: cartelera, a qué hora y dónde verlo EN VIVO desde México la Noche 1 y 2

Obed Vargas podría debutar en la Champions ante el Barcelona

Alexis Vega lanza su propia marca de ropa urbana en todo México