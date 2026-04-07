Qué se sabe de Jesús Maximiano “N”, médico ligado a muertes por sueros vitaminados en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene abierta una investigación tras el fallecimiento de seis personas por la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo.
El caso involucra a Jesús Maximiano “N”, médico general de 65 años, señalado como responsable de prescribir, preparar y administrar las soluciones intravenosas en una clínica particular que funcionaba desde 2004. La clínica fue clausurada el 1 de abril y el médico es considerado “persona de interés” por las autoridades.
¿Quién es el médico Jesús Maximiano “N”?
Jesús Maximiano “N” cuenta con título de médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cédula profesional vigente. Ejerce en Hermosillo desde hace más de dos décadas, primero como médico general y posteriormente orientado a medicina estética, biológica y procedimientos como liposucción, hilos tensores y homotoxicología.
Aunque promocionaba su clínica como un establecimiento homeopático, la Secretaría de Salud Federal confirmó que no posee especialidad en homeopatía.
La presencia de Jesús Maximiano “N” en redes sociales y plataformas digitales era constante, por medio de las cuales promocionaba sus servicios de medicina estética y sueros vitaminados. Este alcance digital permitió que pacientes llegaran por recomendación en línea o por información difundida en internet.
Según testimonios, el consultorio exhibía múltiples diplomas, la mayoría relacionados con seminarios de medicina estética, y se presentaba como especialista también en tratamientos contra la obesidad, enfermedades metabólicas y nutrición.
La clínica operaba bajo el giro de “medicina regenerativa y biológica”. Los servicios incluían no solo sueros vitaminados sino también cirugías estéticas menores, terapias alternativas y procedimientos de bienestar.
Las aplicaciones de sueros se realizaban tanto en la clínica como a domicilio, con costos entre 500 y 1.000 pesos mexicanos por dosis.
Las irregularidades detectadas por autoridades incluyen expedientes, medicamentos e insumos médicos asegurados durante el cateo, así como dispositivos de videograbación.
De acuerdo con información confirmada por una fuente de Salud Federal a la periodista Michelle Rivera, los equipos de venoclisis y herramientas utilizados por Jesús Maximiano “N” resultaron contaminados. También se detectó el uso de jeringas prerellenadas con soluciones y material quirúrgico ilegal dentro del consultorio.
Seis víctimas mortales
La alerta sanitaria surgió tras el fallecimiento de seis personas y la hospitalización de al menos otra, luego de recibir la misma terapia intravenosa entre marzo y abril de 2026.
Los pacientes afectados presentaron síntomas como vómitos, diarrea, daño renal y hepático. Testimonios de familiares describen cuadros de intoxicación aguda que derivaron en fallecimientos poco después de la administración del suero.
Las víctimas identificadas incluyen a Dinora Ontiveros, Jesús Héctor Almeida Flores, Sebastián Almeida Cáñez, Catalina Figueroa y Zahid Alberto Castro Lagarda.
El hermano de Catalina, Diego Figueroa, relató a Radio Fórmula que la aplicación del suero se realizó en el domicilio familiar, fuera de la clínica, y que la paciente se agravó en cuestión de minutos. “Mi hermana se estaba quemando por dentro; la autopsia mostró que tenía el hígado y los riñones completamente dañados”, afirmó.
Diversos pacientes y familiares expusieron que los tratamientos se ofrecían incluso como sustituto de medicamentos psiquiátricos o para personas con enfermedades crónicas, sin evaluación médica adecuada.
El paciente Julio Gaxiola compartió que la clínica carecía de condiciones higiénicas y que las enfermeras manipulaba jeringas mientras comían. “Había niños canalizados y el ambiente era insalubre, lleno de mosquitos”, relató en su testimonio difundido a El Universal.
La empresa Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V., mencionada en algunas declaraciones de familiares, negó cualquier vínculo con los productos administrados y afirmó que no comercializa sueros vitaminados.
La popularidad de la terapia vitamin drip y otros procedimientos similares ha crecido en clínicas privadas y spas médicos tanto en México como en otros países. El fenómeno ha sido impulsado por la promoción de celebridades y la difusión en redes sociales, aunque especialistas advierten sobre complicaciones graves como infecciones, daño renal, hepático y reacciones adversas. Autoridades sanitarias recomiendan abstenerse de estos procedimientos fuera de hospitales certificados.