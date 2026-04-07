México

Reporta Gabinete de Seguridad aseguramiento de drogas equivalente a 450 mdp: estos fueron los operativos del 1 al 5 de abril

Autoridades federales informaron que Sonora concentró los aseguramientos de mayor valor económico; los operativos incluyeron cateos, detenciones y aseguramientos en 16 entidades del país

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Casi 2 toneladas de cocaína asegurada en Sonora
El valor estimado de este aseguramiento en Sonora fue de 401 millones 200 mil pesos, de acuerdo con las autoridades. (Crédito: X| @AlfonsoDurazo)

El Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano informó que, como resultado de operativos coordinados entre el 1 y el 5 de abril de 2026, se aseguraron drogas con un valor estimado de 449 millones 365 mil 500 pesos en al menos 16 entidades del país.

De acuerdo con la información oficial, las acciones se llevaron a cabo de manera conjunta entre fuerzas federales y corporaciones estatales, e incluyeron detenciones, cateos y aseguramientos de armas, narcóticos y equipo táctico en estados como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

A través de un comunicado, las autoridades detallaron que, en promedio, el valor de los estupefacientes decomisados durante este periodo alcanzó cerca de 89 millones 873 mil 100 pesos diarios, como parte de los operativos desplegados en distintos puntos del territorio nacional.

Impacto económico

El mayor impacto económico reportado se registró en Sonora, donde elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano localizaron mil 877 paquetes de cocaína ocultos en un tractocamión. El valor estimado de este aseguramiento fue de 401 millones 200 mil pesos.

En esa misma entidad, en el municipio de Cajeme, fuerzas federales y estatales llevaron a cabo otro operativo en el que aseguraron cargamentos de cocaína y metanfetamina con un valor conjunto de 36 millones 300 mil pesos, lo que colocó a Sonora como una de las entidades con mayores decomisos durante esos días.

Acciones en otros estados

En Coahuila también se reportaron aseguramientos relevantes derivados de acciones de cateo. En Ciudad Frontera, autoridades incautaron cocaína valuada en tres millones 700 mil pesos. Posteriormente, en Piedras Negras, se aseguraron 29 kilogramos adicionales con un valor estimado de seis millones 300 mil pesos, lo que sumó aproximadamente 10 millones de pesos en esa entidad.

Otros decomisos reportados incluyeron el municipio de Cuitzeo, en Michoacán, donde se confiscaron diversas dosis y cantidades de metanfetamina con un valor de 807 mil 500 pesos. En Yucatán, en Kanasín, se aseguró droga con un valor estimado de 729 mil pesos.

En tanto, en Quintana Roo, específicamente en el municipio de Othón P. Blanco, autoridades aseguraron 100 kilogramos de marihuana, cuyo valor fue estimado en 329 mil pesos.

El Gabinete de Seguridad indicó que estos resultados forman parte de las acciones coordinadas para el combate al tráfico de drogas en distintas regiones del país, mediante operativos conjuntos entre autoridades federales y estatales.

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