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Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Las tres personas fueron capturada en la alcaldía Gustavo A. Madero

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Procesan a tres sujetos detenidos con más de 100 kilos de marihuana en CDMX
Las personas procesadas (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez auto de vinculación a proceso en contra de tres personas identificadas como Katerin “N”, Omar “N” y Jorge “N” y quienes fueron aseguradas en la Ciudad de México.

Dichas personas fueron procesadas por su probable participación en el delito de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

El operativo fue realizado en un domicilio de la alcaldía Gustavo A. Madero, de la capital del país, como parte de los trabajos conjuntos entre el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), según informaron las autoridades el 5 de abril.

Las detenciones fueron realizadas como resultado de un cateo ejecutado por agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación. En el lugar fueron aseguradas bolsas de plástico que dieron un peso total de 104 kilogramos 241 miligramos de marihuana.

Procesan a tres sujetos detenidos con más de 100 kilos de marihuana en CDMX
Parte de lo asegurado (FGR)

En el lugar también fueron incautadas un par de básculas digitales, tres teléfonos celulares y otros objetos. Dichos indicios quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial local, la cual declinó la competencia a la jurisdicción federal.

Asimismo, la institución encabezada Ernestina Godoy Ramos detalló que Katerin “N”, Omar “N” y Jorge “N” enfrentarán prisión preventiva oficiosa mientras transcurren los tres meses asignados para la investigación complementaria para el caso.

Vinculan a proceso a 18 personas detenidas con una docena de armas

El mismo 5 de abril la FGR informó sobre la vinculación a proceso en contra de 18 personas que fueron aseguradas tras un enfrentamiento contra agentes de seguridad en Nayarit.

18 detenidos tras enfrentamiento en Nayarit
Foto: FGR

Se trata de Ricardo “N”, José “N”, Luis “N”, Marcos “N”, Indalecio “N”, José “N”, Edwin “N”, Emmanuel “N”, Leoncio “N”, Carlos “N”, Adolfo “N”, Miguel “N”, Carlos “N”, José “N”, Juan “N”, Samuel “N”, Israel “N” y José “N”.

Dichas personas accionaron armas de fuego en contra de agentes de seguridad federales, agresión que fue repelida y que resultó en la incautación de una docena de armas de fuego largas, tres mil 492 cartuchos, cargadores, equipo táctico y artefactos explosivos.

A los sujetos mencionados se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el Centro Federal de Reinserción Social número 4 Nayarit, así como dos meses de investigación complementaria.

De manera específica, Carlos “N”, Adolfo “N”, José “N”, Indalecio “N”, Edwin “N”, Marcos “N”, Ricardo “N”, Emmanuel “N”, Leoncio “N”, Luis “N” e Israel “N” fueron procesados por portación de arma de fuego agravada y portación de cargadores de uso exclusivo.

Mientras que en el caso de Samuel “N”, Miguel “N”, Carlos “N” y Juan “N”m dichos hombres enfrentan cargos por posesión de cartuchos y cargadores exclusivos de las fuerzas armadas.

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