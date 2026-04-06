Detienen a dos presuntos extorsionadores en Azcapotzalco, CDMX

Los sujetos detenidos (SSC)

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó el arresto de dos hombres que estarían relacionados con actividades de extorsión en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, el titular de la policía capitalina informó sobre el arresto de Néstor Joair “N” y Édgar “N”, quienes son identificados como posibles responsables del delito de extorsión.

“En diferentes acciones, detuvieron a dos sujetos que, al parecer, pidieron dinero en efectivo a comerciantes a cambio de permitirles seguir con su trabajo y amenazarlos de atentar contra su integridad física”, se puede leer en el reporte de la SSC en redes sociales.

Las detenciones fueron realizadas en Azcapotzalco, en acciones diferentes. La primera detención fue realizada en inmediaciones de la colonia Euskadi, sitio donde elementos de la policía vieron a un a persona de 25 años que alegaba ser dueño de una barbería.

Los indicios asegurados (SSC)

El sujeto le comentó a los uniformados que momentos antes tres personas le exigieron dinero para que pudiera seguir trabajando y que si se negaba le harían daño.

La persona amenazada entregó una cantidad menor a la exigida y cuando los tres sujetos notaron que en el sitio había elementos de seguridad huyeron del lugar en una motocicleta, aunque los agentes de seguridad interceptaron a uno de los implicados, este último fue reconocido por la persona denunciante, por lo que fue detenido.

“El detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público, en dos ocasiones en los años 2009 y 2020 por el delito de robo en sus diferentes modalidades y una presentación ante el Juez Cívico por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, en el 2019″, añade el reporte oficial.

La segunda detención

Ahora bien, otro sujeto fue capturado en la colonia Tezozómoc luego de que un comerciante lo reconoció como el responsable de acercarse a su puesto de hamburguesas con la finalidad de exigir dinero a cambio de tener seguridad y protección.

Por lo anterior los agentes de seguridad arrestaron a un hombre de 38 años, sujeto al que el comerciante le entregó dinero, este último hallado al ahora detenido tras una revisión

Al los dos sujetos se les realizaron revisiones preventivas apegadas al protocolo de actuación policial, les leyeron sus derechos constitucionales y fueron presentados junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente para que sea determinada su situación jurídica.

“En ambos casos se recuperó el dinero en efectivo entregado por los ciudadanos a quienes habían amenazado con atentar contra su integridad física; las víctimas fueron orientadas a recibir apoyo legal y psicológico en las instancias del @GobCDMX“, se puede leer en el mensaje del secretario de seguridad capitalino.