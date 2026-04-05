México

Vinculan a proceso a Karina “N”, detenida con más de 5 mil pastillas de fentanilo en Quilá, Sinaloa

La captura fue realizada por agentes de la SSPC cuando realizaban recorridos de prevención

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Karina "N" fue detenida tras un operativo de la SSPC. Crédito: FGR
Karina "N" fue detenida tras un operativo de la SSPC. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este sábado 4 de abril que logró la vinculación a proceso en contra de Karina “N”, acusada de posesión de 5 mil 705 pastillas de fentanilo con fines de comercio.

El aseguramiento ocurrió en la Sindicatura de Quilá, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa, durante un operativo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según los reportes oficiales, elementos de la SSPC, institución encabezada por Omar García Harfuch, interceptaron a la imputada y lograron el decomiso de la sustancia sintética junto a un vehículo.

Esta detención de se enmarca en una serie de acciones federales para combatir el tráfico de opioides en el país.

Hasta el momento no se le ha vinculado a Karina “N” con algún grupo criminal de la entidad.

Captura de Karina “N” en Quilá

De acuerdo con la FGR, la captura de Karina “N” tuvo lugar en medio de recorridos de prevención y vigilancia en Quilá, sindicatura ubicada al sur de Culiacán. Este sitio ha sido reconocido históricamente como un punto con presencia de la familia Zambada.

Según el reporte oficial, el caso fue turnado al Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), que presentó pruebas ante el juez de control y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para la imputada.

Así fueron encontradas las pastillas de fentanilo. Crédito: FGR
Así fueron encontradas las pastillas de fentanilo. Crédito: FGR

Además, el órgano jurisdiccional otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual la persona permanecerá bajo custodia oficial. La FGR no especificó en qué penal pasará el plazo dictado Karina “N”.

El comunicado oficial subraya que a la persona detenida se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

Las acciones recientes en Sinaloa refuerzan la estrategia del Estado mexicano para frenar la distribución de opioides sintéticos, un fenómeno que ha cobrado relevancia por su impacto en la salud pública y la seguridad binacional.

Sinaloa, eje del tráfico de fentanilo

Reportes oficiales consultados por Infobae México señalan que Sinaloa figura entre los estados con mayor número de decomisos de fentanilo, junto con entidades como Baja California, Chihuahua y Sonora.

Estos decomisos estarían relacionados con la presencia de corredores bajo control de facciones como “Los Chapitos” y “Los Mayos”, quienes mantienen rutas hacia la frontera norte, en especial por el Pacífico y la península de Baja California.

Según reportes de la DEA consultados por este medio, el gobierno de Estados Unidos sostiene que el Cártel de Sinaloa continúa exportando fentanilo a gran escala, respaldado por laboratorios clandestinos que emplean precursores químicos provenientes de Asia.

Las autoridades estadounidenses y mexicanas han intensificado los operativos en los puntos de cruce hacia Arizona y California, aunque las organizaciones criminales han diversificado el uso de empresas de paquetería, camiones comerciales y rutas secundarias.

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FentaniloSinaloaVinculación a procesoSSPCFGRNarco en Méxicomexico-noticias

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