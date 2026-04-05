México

Tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Nayarit, procesan a 18 personas detenidas con un arsenal y explosivos

Los sujetos fueron arrestados en el municipio de Huajicori

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18 detenidos tras enfrentamiento en Nayarit
En un primer momento las autoridades informaron la detención de 20 personas derivado de este enfrentamiento. Foto: FGR

Dieciocho hombres fueron vinculados a proceso luego de su detención en un enfrentamiento con fuerzas federales en el estado de Nayarit el pasado 17 de marzo.

La agresión se registró en la zona serrana del municipio, donde fue necesario desplegar un operativo de seguridad con apoyo aéreo para controlar la situación de riesgo.

Derivado de la acción, las autoridades aseguraron 12 armas largas, más de tres mil cartuchos y artefactos explosivos, los cuales en un primer momento el gobierno de Nayarit detalló que se trató de 8, así como equipo táctico, placas balísticas, fornituras y cascos.

Cabe señalar que las autoridades estatales informaron en ese entonces que el total de personas detenidas había sido de 20, pero la Fiscalía General de la República (FGR) detalló este domingo la vinculación a proceso de un total 18.

Las autoridades informaron que los presuntos responsables permanecerán en prisión preventiva debido a que enfrentan cargos graves relacionados con armas de fuego y explosivos.

Delitos que enfrentan los detenidos

Veinte detenidos en Nayarit tras enfrentamiento
Foto: Gobierno Nayarit

El operativo, coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), involucró a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal de Nayarit. La intervención se produjo luego de que los individuos abrieran fuego contra los agentes, quienes lograron detenerlos y asegurar el material bélico en el lugar.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó pruebas ante la autoridad judicial, lo que permitió que Carlos “N”, Adolfo “N”, José “N”, Indalecio “N”, Edwin “N”, Marcos “N”, Ricardo “N”, Emmanuel “N”, Leoncio “N”, Luis “N” e Israel “N” fueran vinculados a proceso por portación de arma de fuego agravada y portación de cargadores de uso exclusivo.

Por otro lado, Samuel “N”, Miguel “N”, Carlos “N” y Juan “N” enfrentan cargos por posesión de cartuchos y cargadores exclusivos de las fuerzas armadas.

Todos los detenidos fueron trasladados al Centro Federal de Reinserción Social número 4 de Nayarit, donde permanecerán bajo prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria, que tiene un plazo de dos meses.

Captaron balacera en video

Videos compartidos en redes sociales registraron detonaciones de arma de fuego en el municipio Huajicori, los cuales podrían corresponder al enfrentamiento en el que se vieron involucrados elementos de seguridad y los detenidos.

De acuerdo con los reportes, uno de los materiales fue captado por alumnos de una escuela de bachillerato, quienes se alertaron debido a las detonaciones de arma de fuego.

Veinte hombres con un arsenal fueron arrestados tras la agresión armada. Video: Redes sociales

El gobernador de Nayarit también destacó que durante la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y la Seguridad le dio seguimiento al enfrentamiento y las acciones que se llevan a cabo en regiones del estado, entre los que se encuentran el aseguramiento de vehículos, sustancias ilícitas y destrucción de plantíos.

Cabe señalar que en el estado se ha documentado desde el año 2024 la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y células de los Beltrán Leyva, de acuerdo con el documento Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días.

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