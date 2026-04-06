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¿16 años y en estado de ebriedad? Él sería el adolescente que mató a 4 personas afuera del IMSS Tecámac

El accidente frente a la Clínica 200 del IMSS dejó cuatro muertos y siete heridos

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Testigos aseguran que el responsable es un menor de edad, sin embargo las autoridades aún no han confirmado este dato de forma oficial. Foto: Especial
Testigos aseguran que el responsable es un menor de edad, sin embargo las autoridades aún no han confirmado este dato de forma oficial. Foto: Especial

La mañana de este lunes 6 de abril, un trágico accidente frente a la Clínica 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tecámac, Estado de México, dejó un saldo de cuatro personas muertas y al menos siete lesionadas, luego de que un automóvil embistiera a familiares de pacientes que esperaban informes en el exterior del hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría chocado inicialmente contra otro vehículo y posteriormente perdió el control, arrollando a las personas que se encontraban sobre la banqueta, en inmediaciones de la carretera México-Pachuca.

Esto es lo que se sabe sobre el responsable

Tras el accidente, el responsable fue detenido en el lugar; sin embargo, comenzó a circular la versión de que se trataría de un adolescente de 16 años, presuntamente en estado de ebriedad.

Es importante precisar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. La versión sobre su edad proviene principalmente de testimonios de testigos oculares, por lo que hasta el momento se mantiene como un dato no verificado.

En paralelo, distintos reportes periodísticos coinciden en que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, lo que habría sido un factor determinante en el accidente.

Saldo del atropellamiento

Autoridades municipales y servicios de emergencia confirmaron que el incidente dejó cuatro personas sin vida y al menos siete lesionadas, algunas de ellas trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Las víctimas se encontraban afuera del hospital, en espera de noticias de sus familiares internados, cuando ocurrió el impacto.

Investigación en curso

El caso ya es investigado por la fiscalía del Estado de México, que determinará la situación jurídica del conductor en las próximas horas.

Hasta ahora, no se ha informado de manera oficial:

  • La edad del detenido
  • Su identidad
  • El grado de alcohol en sangre

Las autoridades han llamado a evitar la difusión de información no confirmada, mientras avanzan las indagatorias para esclarecer completamente lo ocurrido.

Este hecho ha generado indignación social, especialmente por tratarse de un punto donde suelen concentrarse familiares de pacientes, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad vial y el consumo de alcohol al volante en zonas urbanas.

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