Automovilista atropella a familias afuera de hospital del IMSS en Tecámac: hay 4 muertos y siete heridos

Inauguraron el Hospital Regional No. 25 del IMSS "Zaragoza" (Luz Coello/ Infobae México)

Un trágico hecho se registró en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, donde un automovilista atropelló a varias familias que se encontraban en el exterior de un hospital, lo que dejó un saldo de al menos cuatro personas muertas y siete heridas.

¿Qué ocurrió en Tecámac?

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando un vehículo embistió a un grupo de personas que se encontraban en la zona de acceso del hospital.

El impacto fue de tal magnitud que varias víctimas quedaron gravemente lesionadas en el lugar, mientras que otras perdieron la vida a consecuencia del atropellamiento.

Testigos señalaron que entre los afectados había integrantes de familias que esperaban noticias de pacientes o se encontraban en las inmediaciones del centro médico.

Estado del conductor y atención a víctimas

Tras el incidente, el conductor responsable fue detenido y trasladado a un área médica en calidad de asegurado, donde recibe atención bajo custodia de las autoridades.

Elementos de emergencia acudieron de inmediato para brindar atención a los heridos, quienes fueron llevados a distintos hospitales de la zona debido a la gravedad de sus lesiones.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, las autoridades del Estado de México han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas del atropellamiento y deslindar responsabilidades.

No se ha informado oficialmente si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre este caso.

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