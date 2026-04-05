EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de abril: detienen a integrante del Cártel de Chiapas y Guatemala

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ), Pablo Vázquez Camacho , destacó el arresto de dos hombres que estarían relacionados con actividades de extorsión en la Ciudad de México.

La administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada , respalda la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ) en el que califica el informe de desapariciones en México de la ONU como tendencioso y sesgado .

“ No se distingue de forma adecuada la desaparición forzada por el estado de la perpetrada por civiles u organizaciones criminales . En la actualidad, el Gobierno Federal no reprime ni desaparece", sostiene el informe compartido por la mandataria.

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, compartió un posicionamiento en el que respalda el comunicado de México que rechaza el informe de la ONU sobre desapariciones en el país.

Además de estar posiblemente ligado con actividades criminales de alto impacto, el sujeto recientemente detenido habría ingresado a un domicilio particular para sustraer objetos y luego dañar las cámaras de vigilancia del lugar.

Dicho sujeto fue capturado por su presunta responsabilidad en los 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗼𝗹𝗼𝘀𝗮𝘀 𝘆 𝗿𝗼𝗯𝗼, y es identificado como 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 en la 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝘀𝘂𝗿 del estado, además de estar 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘃𝗶𝗻𝗰𝘂𝗹𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗲́𝗹𝘂𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹, por lo que es considerado un objetivo prioritario y de alta peligrosidad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó sobre el arresto de un sujeto identificado como objetivo prioritario en la entidad. Se trata de Jorge Luis “N” .

Un guardia de seguridad fue hallado sin vida en inmediaciones de la Universidad La Salle de Cuernavaca, Morelos , el 5 de abril. La Fiscalía de Morelos confirmó la intervención de agentes en el Centro Deportivo y Cultural Amanalco.

Reportaron el hallazgo de un guardia de seguridad muerto en la Universidad La Salle de Cuernavaca, Morelos. La Fiscalía estatal confirmó que únicamente fue hallado un cuerpo y no dos como señalaban algunos reportes periodísticos preliminares .

Las autoridades aseguraron bolsas de plástico que contenían en conjunto 104 kilogramos 241 miligramos de marihuana , además de dos básculas digitales, tres teléfonos celulares, entre otros objetos.

Tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud. Katerin “N” , Jorge “N” y Omar “N” , fueron detenidas con más de 100 kilos de marihuana en la Ciudad de México.

Como resultado murieron dos menores de edad , además de que otras personas quedaron relacionadas. El ahora imputado huyó del lugar sin apoyar a los pasajeros.

“El imputado conducía un vehículo tipo autobús de la marca Scania, modelo 2017, cuando perdió el control direccional de la unidad, saliendo parcialmente de la superficie de rodamiento y realizando un viraje incorrecto hacia la izquierda, lo que derivó en la volcadura del vehículo sobre su costado izquierdo, fuera de la carpeta asfáltica”, es parte del informe.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ( FGJES ) imputó y obtuvo prisión preventiva en contra de Enrique Guadalupe “N” , por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo con motivo de tránsito de vehículos.

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de un hombre que fue identificado como informante, también conocido como “halcón”, de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, al parecer, la Familia Michoacana .

Un hombre de 35 años fue detenido debido a que agentes estatales del Edomex le hallaron dosis de marihuana y cristal. Las averiguaciones señalan que Álvaro “N” , el sujeto capturado, sería un informante para un grupo delictivo originario de Michoacán.

19:47 hs

Sentencian a dos hombres por la muerte de un joven en anexo de Jalisco

Un tribunal dictó sentencia en el caso de la muerte de un joven dentro de un centro de rehabilitación en la colonia San Pedrito, en San Pedro Tlaquepaque. Dos hombres identificados como Juan Pablo “N” y Miguel Ángel “N” fueron encontrados responsables del fallecimiento tras un proceso judicial en el que se comprobó la brutalidad de las agresiones que sufrió la víctima mientras estaba internada.

Miguel Ángel “N” recibió una condena de doce años de prisión, mientras que Juan Pablo “N” deberá cumplir ocho años de reclusión. Ambos deberán cubrir de manera solidaria 864 mil pesos como reparación del daño causado a los familiares del joven.

Según la investigación ministerial, el joven ingresó al centro de rehabilitación el 24 de octubre de 2022, cerca de las 7:30 horas. Fue asignado a una cama en el área de enfermería poco después de su llegada. La tragedia se desencadenó durante la madrugada, cuando Juan Pablo “N” inmovilizó al joven con esposas y comenzó a golpearlo en repetidas ocasiones.

(Foto: FGE Jalisco)

Un testigo relató que presenció el inicio de la agresión y que Juan Pablo “N” justificó el ataque alegando que la víctima “había intentado escapar”. Aunque el testigo trató de intervenir para calmar al joven, finalmente se retiró del lugar sin lograr detener la violencia.

Posteriormente, Miguel Ángel “N” se sumó a las agresiones en el área de enfermería. Juntos continuaron golpeando al interno, quien permanecía esposado y fue arrojado al suelo en repetidas ocasiones. Durante la madrugada, varios testigos vieron al joven con múltiples lesiones, maniatado y con signos claros de violencia.