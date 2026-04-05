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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de abril: detienen a integrante del Cártel de Chiapas y Guatemala

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos y relacionados con el crimen organizado en el país

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03:41 hsHoy

Detienen a dos presuntos extorsionadores en Azcapotzalco, CDMX

Uno de los asegurados cuenta con antecedentes por robo e ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública

Los sujetos detenidos (SSC)
Los sujetos detenidos (SSC)

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó el arresto de dos hombres que estarían relacionados con actividades de extorsión en la Ciudad de México.

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02:32 hsHoy

Gobierno de Clara Brugada respalda rechazo de informe sobre desapariciones de la ONU

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, compartió un posicionamiento en el que respalda el comunicado de México que rechaza el informe de la ONU sobre desapariciones en el país.

No se distingue de forma adecuada la desaparición forzada por el estado de la perpetrada por civiles u organizaciones criminales. En la actualidad, el Gobierno Federal no reprime ni desaparece", sostiene el informe compartido por la mandataria.

Gobierno de Clara Brugada respalda a SRE: resultados del informe de desapariciones de la ONU son cuestionables

“No se reconoce la enorme transformación de la política de seguridad y atención a personas desaparecidas”, destaca el reporte

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

La administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respalda la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el que califica el informe de desapariciones en México de la ONU como tendencioso y sesgado.

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02:01 hsHoy

Detienen a objetivo prioritario en Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó sobre el arresto de un sujeto identificado como objetivo prioritario en la entidad. Se trata de Jorge Luis “N”.

Dicho sujeto fue capturado por su presunta responsabilidad en los 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗼𝗹𝗼𝘀𝗮𝘀 𝘆 𝗿𝗼𝗯𝗼, y es identificado como 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 en la 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝘀𝘂𝗿 del estado, además de estar 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘃𝗶𝗻𝗰𝘂𝗹𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗲́𝗹𝘂𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹, por lo que es considerado un objetivo prioritario y de alta peligrosidad.

Además de estar posiblemente ligado con actividades criminales de alto impacto, el sujeto recientemente detenido habría ingresado a un domicilio particular para sustraer objetos y luego dañar las cámaras de vigilancia del lugar.

Detenido objetivo prioritario en Veracruz
Detenido objetivo prioritario en Veracruz (FGE Veracruz)
00:32 hsHoy

Reportaron el hallazgo de un guardia de seguridad muerto en la Universidad La Salle de Cuernavaca, Morelos. La Fiscalía estatal confirmó que únicamente fue hallado un cuerpo y no dos como señalaban algunos reportes periodísticos preliminares .

Encuentran muerto a un guardia de seguridad de la Universidad La Salle de Cuernavaca, Morelos

La Fiscalía estatal confirmó el hallazgo de un cuerpo en las instalaciones educativas

Al sitio acudieron las autoridades (Facebook/Reporte M)
Al sitio acudieron las autoridades (Facebook/Reporte M)

Un guardia de seguridad fue hallado sin vida en inmediaciones de la Universidad La Salle de Cuernavaca, Morelos, el 5 de abril. La Fiscalía de Morelos confirmó la intervención de agentes en el Centro Deportivo y Cultural Amanalco.

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00:07 hsHoy

Tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud. Katerin “N”, Jorge “N” y Omar “N”, fueron detenidas con más de 100 kilos de marihuana en la Ciudad de México.

Las autoridades aseguraron bolsas de plástico que contenían en conjunto 104 kilogramos 241 miligramos de marihuana, además de dos básculas digitales, tres teléfonos celulares, entre otros objetos.

23:45 hsAyer

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) imputó y obtuvo prisión preventiva en contra de Enrique Guadalupe “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo con motivo de tránsito de vehículos.

“El imputado conducía un vehículo tipo autobús de la marca Scania, modelo 2017, cuando perdió el control direccional de la unidad, saliendo parcialmente de la superficie de rodamiento y realizando un viraje incorrecto hacia la izquierda, lo que derivó en la volcadura del vehículo sobre su costado izquierdo, fuera de la carpeta asfáltica”, es parte del informe.

Como resultado murieron dos menores de edad, además de que otras personas quedaron relacionadas. El ahora imputado huyó del lugar sin apoyar a los pasajeros.

23:25 hsAyer

Detienen a presunto “halcón” de la Familia Michoacana

Un hombre de 35 años fue detenido debido a que agentes estatales del Edomex le hallaron dosis de marihuana y cristal. Las averiguaciones señalan que Álvaro “N”, el sujeto capturado, sería un informante para un grupo delictivo originario de Michoacán.

Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

Álvaro “N” fue asegurado junto con un arma y dosis de marihuana y cristal

El sujeto recientemente capturado (SSEM)
El sujeto recientemente capturado (SSEM)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de un hombre que fue identificado como informante, también conocido como “halcón”, de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, al parecer, la Familia Michoacana.

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19:47 hsAyer

Sentencian a dos hombres por la muerte de un joven en anexo de Jalisco

Un tribunal dictó sentencia en el caso de la muerte de un joven dentro de un centro de rehabilitación en la colonia San Pedrito, en San Pedro Tlaquepaque. Dos hombres identificados como Juan Pablo “N” y Miguel Ángel “N” fueron encontrados responsables del fallecimiento tras un proceso judicial en el que se comprobó la brutalidad de las agresiones que sufrió la víctima mientras estaba internada.

Miguel Ángel “N” recibió una condena de doce años de prisión, mientras que Juan Pablo “N” deberá cumplir ocho años de reclusión. Ambos deberán cubrir de manera solidaria 864 mil pesos como reparación del daño causado a los familiares del joven.

Según la investigación ministerial, el joven ingresó al centro de rehabilitación el 24 de octubre de 2022, cerca de las 7:30 horas. Fue asignado a una cama en el área de enfermería poco después de su llegada. La tragedia se desencadenó durante la madrugada, cuando Juan Pablo “N” inmovilizó al joven con esposas y comenzó a golpearlo en repetidas ocasiones.

Policía Teocaltiche, portada
(Foto: FGE Jalisco)

Un testigo relató que presenció el inicio de la agresión y que Juan Pablo “N” justificó el ataque alegando que la víctima “había intentado escapar”. Aunque el testigo trató de intervenir para calmar al joven, finalmente se retiró del lugar sin lograr detener la violencia.

Posteriormente, Miguel Ángel “N” se sumó a las agresiones en el área de enfermería. Juntos continuaron golpeando al interno, quien permanecía esposado y fue arrojado al suelo en repetidas ocasiones. Durante la madrugada, varios testigos vieron al joven con múltiples lesiones, maniatado y con signos claros de violencia.

Personal del centro de rehabilitación decidió trasladar al joven a una Cruz Verde alrededor de las 23:00 horas del 25 de octubre, ya que su salud se había deteriorado considerablemente. Aunque recibió atención médica, el joven falleció a consecuencia de contusiones graves en el cráneo y abdomen.

18:41 hsAyer

Detienen a mujer por intentar ingresar droga al Reclusorio Oriente en la CDMX

La sustancia fue detectada entre su ropa durante la revisión a visitantes en el penal de Iztapalapa; la mujer de 34 años fue detenida en el lugar

Reclusorio Oriente (Foto: Cuartoscuro)
Reclusorio Oriente (Foto: Cuartoscuro)

Una mujer fue detenida en el acceso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, tras ser señalada por intentar ingresar presunta marihuana durante una visita a un familiar privado de la libertad en ese centro penitenciario.

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18:40 hsAyer

Hallan sin vida a pareja dentro de su casa en Venustiano Carranza, investigan posible intoxicación

Familiares alertaron a las autoridades tras no poder contactar a las personas involucradas; los cuerpos no presentaban huellas visibles de violencia

Imagen ilustrativa de una explosión por acumulación de gas el 9 de enero de 2026 en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán. (Crédito: Cuartoscuro)
Imagen ilustrativa de una explosión por acumulación de gas el 9 de enero de 2026 en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán. (Crédito: Cuartoscuro)

Una pareja fue encontrada sin vida al interior de su vivienda en la colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

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