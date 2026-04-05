México

Detienen a hombre con ropa valuada en mas de 20 mil pesos: intentaba salir sin pagar de tienda en Coyoacán

Fue retenido por personal de seguridad en un centro comercial de Periférico Sur tras no acreditar la compra; quedó a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El hombre fue sorprendido con 26 pantalones de diversas marcas y modelos. No pudo acreditar su compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre fue detenido en un centro comercial ubicado en la alcaldía Coyoacán, luego de ser señalado por intentar retirar mercancía sin realizar el pago correspondiente en un establecimiento de ropa.

El hecho ocurrió en una plaza localizada sobre Anillo Periférico Sur, en la colonia Jardines del Pedregal, donde personal del área de prevención de pérdidas detectó a un individuo que presuntamente intentaba salir con diversos artículos sin cubrir su costo.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, empleados del negocio lograron retener al hombre y solicitaron apoyo a elementos de seguridad que realizaban recorridos en la zona. Al llegar, los policías llevaron a cabo una revisión preventiva.

Más de dos decenas de pantalones

Durante la inspección, se le encontraron 26 pantalones de distintas marcas y modelos, con un valor total de 20 mil 374 pesos. El hombre no pudo presentar comprobante de compra que acreditara la adquisición de las prendas.

Tras el hallazgo, el individuo, de 25 años, fue detenido en el lugar. Posteriormente, fue trasladado al Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar su situación jurídica.

El incidente se registró en un contexto de vigilancia permanente en centros comerciales, donde tanto personal interno como elementos de seguridad realizan recorridos para prevenir este tipo de conductas.

Hasta el momento, no se ha informado si el detenido cuenta con antecedentes o si existe alguna relación con otros hechos similares.

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