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Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

Álvaro “N” fue asegurado junto con un arma y dosis de marihuana y cristal

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Cae presunto "halcón" de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos en Edomex
El sujeto recientemente capturado (SSEM)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de un hombre que fue identificado como informante, también conocido como “halcón”, de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, al parecer, la Familia Michoacana.

El 5 de abril la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) publicó la detención de a Álvaro “N”, un sujeto de 35 años que aseguró formar parte de “un grupo delictivo con orígenes en el Estado de Michoacán, para el que al parecer realizaba labores de halconeo”.

Dicho sujeto fue asegurado por su presunta responsabilidad en actividades de delitos contra la salud y portación de arma de fuego, pues cuando los uniformados lo revisaron hallaron una pistola, cartuchos útiles, posible droga, dinero en efectivo, tres celulares, así como equipo de radio comunicación.

“Es posible que el individuo pertenezca a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán”, es parte de lo compartido por la institución de seguridad.

Cae presunto "halcón" de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos en Edomex
Los indicios asegurados (SSEM)

Cabe destacar que el sujeto recientemente asegurado habría participado en acciones de bloqueos y daños a unidades oficiales, hechos registrados el 21 de julio de 2025, cuando fue realizada la Operación Liberación. que dejó como resultado diversas detenciones de personas ligadas a la Familia Michoacana.

La detención de Álvaro “N” fue realizada por agentes de seguridad estatales en Tejupilco, sitio donde los agentes realizaban patrullajes sobre calles de la colonia Centro. Los elementos observaron a un sujeto a las afueras de un establecimiento comercial, quien al notar la presencia policial, actuó de forma evasiva.

Cuando los policías revisaron al sospechoso encontraron un arma de fuego, un par de cargadores, 45 cartuchos útiles, dos envoltorios uno con hierba verde y seca (posible marihuana), además de posible cristal (metanfetamina) y seis mil pesos en efectivo.

Según las primeras averiguaciones, el sujeto recientemente detenido al parecer realiza actividades de halconeo para una estructura criminal.

Operación Liberación

Cabe recordar que en julio de 2025 fue desplegado un operativo en 14 municipios mexiquenses con el objetivo de desmantelar las redes criminales vinculadas con la extorsión.

Policía de Tlalnepantla de Baz Edomex seguridad
En el Edomex fue realizada la Operación Liberación (Gob. Tlalnepantla/Ilustrativa)

En dicha ocasión fueron realizados 52 cateos que dieron como resultado el aseguramiento de animales de granja, cárnicos, materiales de construcción, además se intervinieron oficinas sindicales, de distribución de paquetería, minas, carnicerías, así como inmuebles destinados a la venta de alimentos para animales y forrajes.

Además, fueron cumplimentadas siste órdenes de aprehensión por delitos de extorsión y secuestro exprés con fines de extorsión. Además, en Quintana Roo fue capturado Bernardo Alejandro “N”.

“Estas personas están relacionadas con un grupo criminal originario de Michoacán, el cual realizaba el acaparamiento de mercancías diversas y servicios con el uso de prácticas extorsivas”, es parte de lo compartido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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