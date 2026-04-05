Detienen a mujer por intentar ingresar droga al Reclusorio Oriente en la CDMX

Reclusorio Oriente (Foto: Cuartoscuro)

Una mujer fue detenida en el acceso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, tras ser señalada por intentar ingresar presunta marihuana durante una visita a un familiar privado de la libertad en ese centro penitenciario.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el hecho ocurrió en el área de revisión de personas que acuden a ese reclusorio, ubicado en la colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco. Personal encargado de la vigilancia detectó que la mujer mostraba un comportamiento inusual mientras esperaba su turno para ingresar.

Ante esta situación, se realizó una inspección de seguridad. Durante la revisión, las custodias localizaron una bolsa de plástico que contenía una hierba verde y seca con características similares a las de la marihuana. El envoltorio se encontraba oculto entre la ropa interior y las piernas de la visitante.

Tras el hallazgo, la mujer, de 34 años, fue detenida en el lugar. Posteriormente, fue trasladada ante el agente del Ministerio Público junto con la sustancia asegurada, instancia que se encargará de determinar su situación jurídica.

El incidente se produjo en el marco de los controles establecidos en centros penitenciarios para supervisar el ingreso de visitantes. Estos filtros incluyen revisiones físicas y protocolos de seguridad destinados a impedir la introducción de objetos no permitidos.

Hasta el momento, no se ha informado si la detenida tenía algún vínculo previo con la persona privada de la libertad a la que pretendía visitar. Tampoco se ha detallado el peso o cantidad exacta de la sustancia localizada.

El caso quedó en manos de la autoridad ministerial, que continuará con las diligencias correspondientes para definir las responsabilidades legales derivadas de este hecho.