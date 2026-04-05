México

Edomex: detienen a una mujer rusa con pasaporte de EEUU por conducir camioneta robada

Rita “N” circulaba en una Kia modelo Sportage cuando fue detectada por un arco carretero

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El resguardo fue realizado por Policías Estatales. Crédito: SSEM
El resguardo fue realizado por Policías Estatales. Crédito: SSEM

Elementos de la Policía Estatal detuvieron en Huixquilucan a una mujer de nacionalidad rusa, quien conducía una camioneta de la marca Kia reportada como robada.

La aprehensión se realizó tras la activación de una alerta generada por la infraestructura de Arcos Carreteros de la entidad, que permitió ubicar el vehículo en la colonia La Herradura.

De acuerdo con la dependencia estatal, el vehículo fue robado el 26 de diciembre de 2025 en la colonia Los Reyes Acaquilpan Centro, ubicada en el municipio de La Paz.

Autoridades estatales recibieron la notificación en el Centro de Mando Estatal, lo que derivó en la movilización de efectivos para localizar la unidad.

La camioneta blanca, identificada por su ficha de hurto, fue interceptada por agentes estatales, quienes solicitaron a la conductora su identificación y los documentos que acreditaran la legal posesión del automotor.

identificación presentada por la mujer extranjera. Crédito: SSEM
identificación presentada por la mujer extranjera. Crédito: SSEM

La mujer, de 40 años y de nombre Rita “N”, presentó un pasaporte estadounidense para identificarse, pero no aportó pruebas que justificaran la propiedad o el derecho de uso del vehículo, según el reporte oficial.

La SSEM calificó la unidad asegurada como una “camioneta de lujo”.

Mecanismo de localización y protocolo policial

La Secretaría de Seguridad del Estado de México detalló que la localización se logró gracias a los Arcos Carreteros, sistema que identifica vehículos con reporte de robo al cruzar puntos estratégicos de la red vial mexiquense.

En este caso, la detección en la colonia La Herradura permitió la rápida intervención de los efectivos estatales, quienes actuaron conforme al protocolo para este tipo de alertas.

Así fue captada la camioneta robada por los sistemas de vigilancia del Edomex. Crédito: SSEM
Así fue captada la camioneta robada por los sistemas de vigilancia del Edomex. Crédito: SSEM

Tras solicitar a Rita “N” su documentación, los oficiales procedieron a informarle sobre sus derechos y a realizar el traslado tanto de la persona como del vehículo a las instalaciones del Ministerio Público.

La SSEM explicó que la mujer quedó a disposición de la autoridad ministerial, donde se determinará su situación jurídica por probable encubrimiento por receptación, figura legal que contempla la posesión de bienes de procedencia ilícita.

El proceso continuará bajo investigación para determinar la relación de la detenida con el robo del automóvil y el origen de los documentos presentados.

Acciones de la SSEM y canales de contacto ciudadano

En el comunicado oficial donde fue informada la detención de la ciudadana originaria de Rusia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México reiteró que los canales de comunicación y denuncia permanecen disponibles para la ciudadanía durante todo el día.

Los números 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran habilitados para reportar actividades ilícitas o emergencias en el territorio estatal.

Además, la dependencia invitó a la población a mantenerse informada y a realizar denuncias mediante sus cuentas oficiales en redes sociales: Facebook - @SS.Edomex y X - @SS_Edomex.

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