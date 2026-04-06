Encuentran muerto a un guardia de seguridad de la Universidad La Salle de Cuernavaca, Morelos

Al sitio acudieron las autoridades (Facebook/Reporte M)

Un guardia de seguridad fue hallado sin vida en inmediaciones de la Universidad La Salle de Cuernavaca, Morelos, el 5 de abril. La Fiscalía de Morelos confirmó la intervención de agentes en el Centro Deportivo y Cultural Amanalco.

Reportes de medios locales señalan que fue hallado un cuerpo, correspondiente a un guardia de seguridad privado, fue hallado en instalaciones de la unidad deportiva Amanalco.

En una primera acción, un elemento halló el cadáver de un compañero cuando realizaba el cambio de turno. Dichas acciones sucedieron en la unidad deportiva Amanalco, ubicada en la calle Paseo del Conquistador.

Informes preliminares señalan que el sujeto habría sido víctima de un robo, además de agresiones físicas.

Reportan hallazgo de un segundo cuerpo; Fiscalía niega que sean dos

Mientras que, en otras acciones, fue hallado el cuerpo de un trabajador que fue reportado como desaparecido, este último estaba en una barranca cercana a la zona deportiva mencionada.

(Especial)

Si bien reportes de la prensa local indican que habrían sido hallados dos cuerpos, la propia Fiscalía de Morelos negó que sean dos guardias de seguridad muertos.

“Se descarta en estos momentos que se hayan localizado dos cuerpos sin vida en el inmueble, tal como lo han publicado este domingo diversos medios digitales de comunicación”.

Suspenden actividades académicas

Por su parte, a través de sus canales oficiales, la Universidad La Salle Cuernavaca aseguró que hay contacto con las autoridades estatales con el objetivo de facilitar las averiguaciones, además, lamentaron los hechos que ocurrieron durante la madrugada del domingo en las instalaciones del Centro Deportivo y Cultural Amanalco.

La Salle Cuernavaca emitió un comunicado tras el asesinato de dos guardias en Amanalco.

“La zona se encuentra bajo resguardo de los servicios periciales. Por lo anterior, las actividades en estas instalaciones quedarán suspendidas hasta nuevo aviso para permitir las labores de investigación que la autoridad solicite”, es parte del reporte de la institución.

En su comunicado expresaron su solidaridad con los afectados por los hechos, además se comprometieron a apoyar a las autoridades y a el empresa de seguridad.

Nos solidarizamos profundamente con los afectados en este lamentable evento y seguiremos brindando el apoyo necesario a las autoridades y a la empresa de seguridad en todo momento. Finalmente, pidieron a la comunidad mantenerse informada a través de las publicaciones oficiales.

Alumnas halladas sin vida en Morelos

Fue a inicios del pasado mes de marzo, en dos acciones diferentes, que las autoridades de Morelos informaron el hallazgo de los cuerpos de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Se trató de los casos de Karol Toledo Gómez y Kimberly Joselyn Ramos Beltrán.

Por la muerte de Kimberly Josely fue detenido Jared Alejandro “N”, quien es identificado como estudiante activo de la institución educativa y el 1 de marzo fue imputado por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada en agravio de la joven