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Alfredo Adame genera controversia al revelar la cifra que cobró por la pelea con Carlos Trejo: “Yo iba por doscientos cincuenta mil dólares”

Las declaraciones del actor reavivan la controversia sobre el combate y evidencian una marcada diferencia económica entre los participantes

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Alfredo Adame contra Andrea Legarreta
Alfredo Adame revela que cobró 250 mil dólares en total por la pelea Ring Royale ante Carlos Trejo en Monterrey. - (Captura de pantalla/YouTube)

El actor y conductor Alfredo Adame volvió a colocarse en el centro de la conversación tras revelar cuánto ganó por su pelea contra Carlos Trejo en el evento Ring Royale, realizado en la Arena Monterrey el pasado mes de marzo.

En entrevista con Yordi Rosado, Adame ofreció detalles sobre las cifras que rodearon el enfrentamiento, además de lanzar comentarios que encendieron nuevamente la rivalidad que ambos han sostenido durante años.

Sus declaraciones no solo abordaron el aspecto económico, sino también la percepción que tiene sobre su oponente, en un tono que rápidamente generó reacciones por su dureza.

Revela cifras y marca diferencia

El actor afirmó que Carlos Trejo recibió 300 mil pesos, marcando una diferencia económica notoria entre ambos concursantes. (Captura de pantalla)
El actor afirmó que Carlos Trejo recibió 300 mil pesos, marcando una diferencia económica notoria entre ambos concursantes. (Captura de pantalla)

Durante la conversación, Adame fue directo al comparar los ingresos de ambos. “A Trejo le pagaron trescientos mil pesos… no vale más”, afirmó sin matices.

En contraste, aseguró que su ganancia fue considerablemente mayor: “Yo iba por doscientos cincuenta mil dólares… cien mil por subirme y ciento cincuenta mil de patrocinios”. Entre las marcas mencionó acuerdos comerciales que complementaron su ingreso.

La diferencia económica se convirtió en uno de los puntos más comentados, alimentando la narrativa de superioridad que el propio actor ha sostenido públicamente.

Ataques directos y vieja rivalidad

Durante años los famosos han postergado un enfrentamiento físico, pero este 2026 podría ser el momento en donde termine esta rivalidad.
La rivalidad entre Adame y Trejo, reactivada por la pelea, suma años de enfrentamientos mediáticos y declaraciones públicas. - (Especial)

Más allá del dinero, Adame mantuvo un discurso confrontativo. “Ese muerto de hambre… si le hubieran ofrecido cincuenta, los agarra”, lanzó al referirse a su rival.

También aseguró que el enfrentamiento estuvo en duda en varias ocasiones. “Ya se me había rajado dos veces… porque me tiene miedo”, declaró, reforzando su versión de los hechos.

Estas afirmaciones retoman un conflicto que, según el propio actor, lleva años gestándose y que finalmente encontró resolución dentro del ring.

La pelea y su versión del nocaut

Alfredo Adame
Las fuertes declaraciones sobre la diferencia de ingresos y la percepción de superioridad mantienen la pelea en el centro de la conversación pública. - (Captura de pantalla Ring Royale)

Adame describió el momento clave del combate con seguridad. “Cuando le tiro el derechazo… dije: ‘esto se acabó’”, relató sobre el golpe que definió la pelea.

A pesar de reconocer que no estaba en su mejor condición física, insistió en que el resultado nunca estuvo e n duda. “Nunca contemplé esa posibilidad… y menos este”, dijo sobre una eventual derrota.

Con estas declaraciones, el actor no solo revive el episodio, sino que mantiene viva la polémica alrededor de un enfrentamiento que, lejos de terminar, sigue generando conversación

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