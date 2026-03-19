Golpe a La Mayiza: abaten a ‘La Barquita’, jefe de sicarios, tras persecución en Manzanillo

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Policía Estatal de Colima abatieron a César Gabriel Zepeda Guzmán, alias “La Barquita”, identificado como jefe de sicarios de La Mayiza. (X/@OscarAdrianL)

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal de Colima abatieron a César Gabriel Zepeda Guzmán, alias “La Barquita”, identificado como jefe de sicarios de La Mayiza, durante un enfrentamiento armado registrado la tarde del 18 de marzo en Manzanillo.

La acción se produjo cuando las autoridades interceptaron a un grupo armado sobre el boulevard costero Miguel de la Madrid, arteria principal del puerto colimense. El enfrentamiento dejó varios muertos, sin especificar cuántos, y la detención de una mujer que acompañaba al líder criminal, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE).

Imágenes captadas por civiles registraron los momentos de tensión en las inmediaciones de un centro comercial en Manzanillo por la caída de "La Barquita". (X/@Marcia_Colima)

Fuentes de seguridad detallaron que la acompañante resultó lesionada durante la operación y permanece bajo custodia policial.

El operativo comenzó en las inmediaciones de un centro comercial y se extendió hasta la zona de Plaza Punto Bahía, donde fue interceptado el vehículo en que viajaba Zepeda Guzmán.

Testigos relataron y documentaron en varios videos diversas detonaciones y una intensa movilización que generó alarma entre automovilistas y residentes.

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que una persecución armada en Manzanillo derivó en un enfrentamiento que dejó muerto a César Gabriel Zepeda Guzmán, alias “La Barquita”, identificado como jefe de sicarios de La Mayiza. (C4jimenez)

La Mayiza y Colima

El puerto de Manzanillo se ha consolidado como un punto estratégico para el trasiego de drogas y el ingreso de precursores químicos, lo que ha intensificado la disputa entre organizaciones rivales.

La fractura interna del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, atribuida por el veterano capo a una traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, desató una ola de violencia en Sinaloa y sus plazas aliadas, como Colima.

A principios de 2026, La Mayiza y Los Mezcales—antigua célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) convertida en rival—anunciaron públicamente una alianza mediante mantas desplegadas en municipios de Colima.

La facción La Mayiza, vinculada al Cártel de Sinaloa, anunció su alianza con Los Mezcales mediante mantas colocadas en puntos estratégicos de Colima, intensificando la disputa criminal en el estado. (Infobae)

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, La Mayiza coordina la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia territorio estadounidense, pero el puerto le sirve de entrada para sus precursores.

El gobierno de EEUU ha clasificado al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designado (SDGT), además, ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Otros golpes a La Mayiza

Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, identificó a Zepeda Guzmán como un objetivo prioritario en la estructura de La Mayiza, facción que lidera Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

Los hermanos Vizcarra fueron detenidos el pasado 28 de enero en Culiacán. Crédito: FGR

La reciente muerte de “La Barquita” se suma a una serie de golpes recientes contra el grupo, debilitado en los últimos meses por detenciones de mandos y operadores clave.

Entre los operativos previos de alto impacto destaca la detención, el 26 de noviembre de 2025, de Julio Alejandro “El Placas”, señalado como jefe de sicarios y responsable de la distribución de drogas en Manzanillo. La detención incluyó también a Osvaldo “N”, hermano de “El Placas”.

En Sinaloa, el 28 de enero de 2026, la SEMAR detuvo a Israel Vizcarra Beltrán (“Palillo”), presunto líder de la facción en Sinaloa y jefe de plaza en Eldorado, con una orden de aprehensión vigente en Guanajuato. En ese mismo operativo fue capturado Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, señalado como segundo al mando en las plazas de Quilá y Eldorado. Ambos operaban laboratorios de drogas sintéticas en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México.

Por otro lado, el golpe más fuerte lo sufrió el 18 de enero de 2025, cuando Juan Carlos Félix Gastélum (“El Chavo Félix”), yerno de “El Mayo” Zambada y presunto operador financiero, fue detenido en la sindicatura de Quilá, Sinaloa.