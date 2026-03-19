México

Golpe a La Mayiza: abaten a ‘La Barquita’, jefe de sicarios, tras persecución en Manzanillo

Una persecución armada en calles de Manzanillo derivó en un enfrentamiento que dejó como saldo la muerte de César Gabriel Zepeda Guzmán

Guardar
Elementos de la Secretaría de
Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Policía Estatal de Colima abatieron a César Gabriel Zepeda Guzmán, alias “La Barquita”, identificado como jefe de sicarios de La Mayiza. (X/@OscarAdrianL)

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal de Colima abatieron a César Gabriel Zepeda Guzmán, alias “La Barquita”, identificado como jefe de sicarios de La Mayiza, durante un enfrentamiento armado registrado la tarde del 18 de marzo en Manzanillo.

La acción se produjo cuando las autoridades interceptaron a un grupo armado sobre el boulevard costero Miguel de la Madrid, arteria principal del puerto colimense. El enfrentamiento dejó varios muertos, sin especificar cuántos, y la detención de una mujer que acompañaba al líder criminal, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE).

Imágenes captadas por civiles registraron los momentos de tensión en las inmediaciones de un centro comercial en Manzanillo por la caída de "La Barquita". (X/@Marcia_Colima)

Fuentes de seguridad detallaron que la acompañante resultó lesionada durante la operación y permanece bajo custodia policial.

El operativo comenzó en las inmediaciones de un centro comercial y se extendió hasta la zona de Plaza Punto Bahía, donde fue interceptado el vehículo en que viajaba Zepeda Guzmán.

Testigos relataron y documentaron en varios videos diversas detonaciones y una intensa movilización que generó alarma entre automovilistas y residentes.

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que una persecución armada en Manzanillo derivó en un enfrentamiento que dejó muerto a César Gabriel Zepeda Guzmán, alias “La Barquita”, identificado como jefe de sicarios de La Mayiza. (C4jimenez)

La Mayiza y Colima

El puerto de Manzanillo se ha consolidado como un punto estratégico para el trasiego de drogas y el ingreso de precursores químicos, lo que ha intensificado la disputa entre organizaciones rivales.

La fractura interna del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, atribuida por el veterano capo a una traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, desató una ola de violencia en Sinaloa y sus plazas aliadas, como Colima.

A principios de 2026, La Mayiza y Los Mezcales—antigua célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) convertida en rival—anunciaron públicamente una alianza mediante mantas desplegadas en municipios de Colima.

La facción La Mayiza, vinculada
La facción La Mayiza, vinculada al Cártel de Sinaloa, anunció su alianza con Los Mezcales mediante mantas colocadas en puntos estratégicos de Colima, intensificando la disputa criminal en el estado. (Infobae)

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, La Mayiza coordina la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia territorio estadounidense, pero el puerto le sirve de entrada para sus precursores.

El gobierno de EEUU ha clasificado al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designado (SDGT), además, ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Otros golpes a La Mayiza

Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, identificó a Zepeda Guzmán como un objetivo prioritario en la estructura de La Mayiza, facción que lidera Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

Los hermanos Vizcarra fueron detenidos
Los hermanos Vizcarra fueron detenidos el pasado 28 de enero en Culiacán. Crédito: FGR

La reciente muerte de “La Barquita” se suma a una serie de golpes recientes contra el grupo, debilitado en los últimos meses por detenciones de mandos y operadores clave.

Entre los operativos previos de alto impacto destaca la detención, el 26 de noviembre de 2025, de Julio Alejandro “El Placas”, señalado como jefe de sicarios y responsable de la distribución de drogas en Manzanillo. La detención incluyó también a Osvaldo “N”, hermano de “El Placas”.

En Sinaloa, el 28 de enero de 2026, la SEMAR detuvo a Israel Vizcarra Beltrán (“Palillo”), presunto líder de la facción en Sinaloa y jefe de plaza en Eldorado, con una orden de aprehensión vigente en Guanajuato. En ese mismo operativo fue capturado Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, señalado como segundo al mando en las plazas de Quilá y Eldorado. Ambos operaban laboratorios de drogas sintéticas en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México.

Por otro lado, el golpe más fuerte lo sufrió el 18 de enero de 2025, cuando Juan Carlos Félix Gastélum (“El Chavo Félix”), yerno de “El Mayo” Zambada y presunto operador financiero, fue detenido en la sindicatura de Quilá, Sinaloa.

Temas Relacionados

La BarquitaLa MayizaManzanilloColimaMayito FlacoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Aumenta movilidad en transporte urbano en México durante enero de 2026: reporta Inegi

Tan solo el Valle de México movilizó a más de 170 millones de pasajeros durante el primer mes del año

Aumenta movilidad en transporte urbano

Toñita afirma que perdió trabajo tras pleito con Cynthia Rodríguez y nunca recibió disculpas

La cantante afirmó que fue señalada injustamente por supuestas amenazas y denunció que el incidente afectó su carrera y bienestar emocional

Toñita afirma que perdió trabajo

Nezahualcóyotl avanza en estrategia para fortalecer abastecimiento de agua y prevenir inundaciones

El gobierno de Adolfo Cerqueda informó que busca garantizar el bienestar del municipio ante la temporada de lluvias

Nezahualcóyotl avanza en estrategia para

Guerras internas de cárteles mexicanos influyeron en caída de incautaciones de fentanilo

La ODNI reporta una caída de 56% en decomisos de fentanilo y señala como causas la presión de EEUU y México, junto con las luchas internas del narco

Guerras internas de cárteles mexicanos

Esta es la legumbre que aporta más calcio al cuerpo que la leche

Este mineral es esencial para la salud ósea entre otras funciones como la coagulación y la contracción de los músculos

Esta es la legumbre que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerras internas de cárteles mexicanos

Guerras internas de cárteles mexicanos influyeron en caída de incautaciones de fentanilo

Cárteles mexicanos cambian estrategia ante presión de EEUU y México: nuevas rutas, tácticas y negocios ilícitos

Motociclistas abren fuego contra agentes de la SSPC en Mazatlán

Desde brindar seguridad hasta coordinar el trasiego de cocaína: así es como Los Lobos consolidan su alianza con el CJNG

Harfuch se reúne con el director del FBI en Washington: destacó captura de objetivos buscados por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Toñita afirma que perdió trabajo

Toñita afirma que perdió trabajo tras pleito con Cynthia Rodríguez y nunca recibió disculpas

Pepe Aguilar prepara álbum tributo a Antonio Aguilar con Ángela Aguilar, Christian Nodal y más artistas

Metronomy confirma regreso a México con gira: fechas, ciudades, venta y preventa de boletos

Pepe Aguilar revela que le regaló la canción “Incompatibles” a Nodal y asegura que le entregó lo mejor: “Eres familia”

¿Quieres llevar tu propia comida a los conciertos? CDMX impulsa ley para evitar precios abusivos

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. lanza

Julio César Chávez Jr. lanza indirecta a Óscar de la Hoya para pactar una pelea

América Femenil suma una lesión más y confirma la baja de Montserrat Saldívar por el resto de la temporada

América, con dificultades en los últimos minutos, consigue el pase a los cuartos de final con una victoria global de 2-1

México FIFA & One Piece con la participación de Jorge Campos: cuándo y dónde verla

¿Qué pasará con Luis García y Martinoli? Su contrato en TV Azteca está por terminar