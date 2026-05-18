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Ariadna Montiel acusa que Samuel García enfrenta denuncias de corrupción y promoción personalizada en Nuevo León

Múltiples quejas de diputados locales morenistas respecto al desempeño de la administración estatal bajo el gobernador regiomontano

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(Crédito: Gobierno de Nuevo León)
(Crédito: Gobierno de Nuevo León)

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el partido dará un seguimiento riguroso a una serie de denuncias por presuntos actos de corrupción en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Asimismo, confirmó que la dirigencia ya interpuso un recurso legal contra Mariana Rodríguez por el uso indebido de recursos públicos.

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Durante sus declaraciones, la líder morenista señaló que existe una preocupación genuina por las irregularidades reportadas en la entidad, advirtiendo que su postura será exigir que se aplique la ley “sea el tema que sea”.

Reunión estratégica por denuncias en Nuevo León

Montiel Reyes explicó que han recibido quejas constantes por parte de los legisladores locales de Morena en Nuevo León, quienes han documentado diversas anomalías en la administración estatal.

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Para definir la ruta legal y política, adelantó que la dirigencia nacional sostendrá una mesa de trabajo con los diputados locales.

Samuel García
Samuel García durante su gira en Asia. (Instagram/@samuel_garcias)

“Ha habido una denuncia sistemática de nuestros compañeros legisladores de Morena en Nuevo León respecto a una serie de acciones de corrupción por parte del gobernador. Nos vamos a encontrar con el grupo parlamentario en los próximos días para analizar todas las denuncias (...) y vamos a plantear que se cumpla la ley”, enfatizó.

La denuncia contra Mariana Rodríguez

Además del escrutinio al mandatario estatal, la presidenta de Morena reveló que, durante su primera semana en el cargo, el partido presentó formalmente una denuncia en contra de Mariana Rodríguez.

El principal argumento de esta acción legal es una presunta estrategia de promoción personalizada financiada con el erario, al utilizar a Rodríguez como figura central de los logros gubernamentales sin que ella ostente un cargo en la administración pública.

La campaña mundialista impulsada desde el gobierno desató una ola de respuestas críticas por el contraste entre la imagen internacional y las inquietudes cotidianas
Samuel García y Mariana Rodríguez promocionan la sede de Nuevo León para la Copa Mundial 2026 con un video bilingüe dirigido a la audiencia internacional. Crédito: X/@samuel_garcias Captura de pantalla

Todos los spots: ‘Hicimos tal obra, compramos tantas patrullas’, ella como vocera y hoy Samuel al lado de ella, cuando ella no es servidora pública. Entonces, hay una estrategia sistemática de promoción personalizada con usos de recursos públicos”, detalló Montiel Reyes.

Finalmente, la dirigente guinda se comprometió a mantener informada a la opinión pública sobre el avance de estas acciones legales, asegurando que en su momento presentarán los elementos probatorios y el sentido exacto de los procesos iniciados.

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