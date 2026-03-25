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Vinculan a proceso Yair Verduzco, líder de célula transnacional detenida con 14 millones de pastillas de fentanilo en Colima

Además, fueron procesados otros dos operadores de la banda, identificados como Carlos Oropeza y Claudia Córdoba

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El aseguramiento del fentanilo y detención del líder fue reportado desde el pasado 12 de marzo por la SSPC. Crédito: SSPC y FGR
El aseguramiento del fentanilo y detención del líder fue reportado desde el pasado 12 de marzo por la SSPC. Crédito: SSPC y FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Yair “N”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la distribución y venta de fentanilo, luego de su detención en el estado de Colima, reportada por autoridades el pasado 12 de marzo de 2026.

El juzgado especializado determinó iniciar proceso penal en su contra, junto a Carlos Iván “N” y Claudia “N”, por su posible participación en delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, en su variante de venta de fentanilo. Fuentes consultadas por Infobae México señalaron que los tres procesados son identificados como Yair Verduzco, Claudia Córdoba y Carlos Iván Oropeza.

Los otros dos vinculados a procesos son señalados como integrantes de la célula criminal. Crédito: FGR
Los otros dos vinculados a procesos son señalados como integrantes de la célula criminal. Crédito: FGR

Según los reportes oficiales, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba que sustentaron la decisión judicial, y los imputados permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras transcurren los tres meses fijados para la investigación complementaria.

Los reportes oficiales señalaron que en esa ocasión fueron detenidas 6 personas, mediante dos cateos simultáneos en el municipio de Villa Juárez, sin embargo, la FGR señala que la detención de los tres procesados fue en Cuauhtémoc. En los dos inmuebles cateados aseguraron aproximadamente 270 kilogramos de fentanilo, equivalentes a 14 millones de dosis.

Aun hace falta que se aclaren la situación judicial de otras 3 personas, identificadas como Omar Sorinao, Luis Martínez y Ana Tejeda, todos señalados como presuntos miembros de la banda criminal.

Así fue la detención en Colima

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR, la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) participaron en la operación que permitió ubicar y catear dos domicilios.

De acuerdo con el reporte oficial de la SSPC, los inmuebles funcionaban como laboratorio clandestino y bodega para el almacenamiento de narcóticos, aunque posteriormente la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno, quiso desmentir los reportes oficiales, refiriendo que el aseguramiento no revelaba que se produjera fentanilo en la entidad, sino que ahí se empaqueta.

(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

Las autoridades implementaron labores de inteligencia, vigilancia fija y móvil, y tras recabar datos de prueba suficientes, presentaron la información ante un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo.

Se detuvo a seis personas y se aseguraron 14 millones de pastillas de fentanilo, además de poner bajo resguardo los inmuebles intervenidos.

Célula criminal con estructura transnacional y seis detenidos

Yair Verduzco es identificado por autoridades como el líder de la célula criminal. Crédito: FGR
Yair Verduzco es identificado por autoridades como el líder de la célula criminal. Crédito: FGR

Las investigaciones permitieron identificar a Yair Verduzco como líder de la célula dedicada a la producción y distribución de fentanilo.

Junto a él fueron detenidos Carlos Oropeza, Claudia Córdoba, ambos vinculados a proceso. Además, se reportó la aprehensión de Luis Martínez, Omar Sorinao y Ana Tejeda. Los nombres fueron proporcionados a Infobae México por una fuente consultada.

Según la información oficial, la célula operaba en coordinación en distintos puntos de Colima para el resguardo, procesamiento y venta de drogas sintéticas.

La magnitud del decomiso representa uno de los mayores golpes contra el tráfico de fentanilo en la región y constituye un caso de relevancia nacional.

A pasar de ser una célula transnacional, hasta el momento no se le ha relacionado con algún cártel mexicano.

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