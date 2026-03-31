Mamá de Christian Nodal borra fotos de su nieta Inti en Instagram tras demanda contra Cazzu

La polémica por la exposición mediática de Inti escaló luego de que Cristy Nodal eliminara de Instagram todas las fotos con su nieta y Cazzu, en medio de la demanda que Christian Nodal interpuso para restringir la difusión de la imagen de la menor. (Instagram: Cristy Nodal)

La polémica por la exposición mediática de Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu, sigue creciendo. En las últimas horas, la madre del cantante, Cristy Nodal, eliminó de su perfil de Instagram todas las fotografías en las que aparecían su nieta y la artista argentina, un movimiento que ha desatado diversas especulaciones.

La decisión se produce en medio de la demanda legal que Christian Nodal interpuso contra Cazzu para evitar, precisamente, que la imagen de la menor siga circulando en el espacio digital, ello mientras sigue en vilo un acuerdo por la custodia y manutención de la menor.

¿Presionada por Christian Nodal?

Hasta hace unas semanas, el Instagram de Cristy Nodal mostraba numerosas imágenes familiares, destacando momentos junto a su nieta Inti y publicaciones con Cazzu, con quien mantenía una relación afectuosa y cercana incluso después de la ruptura de la pareja.

(IG: @cristy_nodal // @cazzu)

Sin embargo, ahora su perfil luce casi vacío, con solo una fotografía reciente de ella misma, con la descripción: “Si no tardas mucho... Te espero para siempre”. Además, Cristy aún sigue las cuentas de Ángela Aguilar y de Cazzu.

Según el periodista Javier Ceriani, este giro radical responde a la presión y el caos emocional que vive la familia Nodal. Ceriani asegura que Cristy estaría atravesando una etapa de depresión al sentirse alejada de su hijo y privada de la convivencia con su nieta.

El único post que queda en la cuenta de Cristy Nodal. (Captura de pantalla)

El conductor también especuló que la eliminación de las fotos podría haber sido una exigencia de Nodal para fortalecer su postura legal en el pleito contra Cazzu, en el que el cantante exige que Inti no sea expuesta en redes sociales.

Cristy Nodal aún sigue a Cazzu y a Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

Entre los comentarios que se pueden leer en la última publicación de Cristy Nodal destacan mensajes de apoyo, críticas a la presión que ejercen los Aguilar y el propio Nodal:

“Solo puso privado su insta, ¿por qué atacarse? Y miren que soy fan de Cazzu y estoy de su lado. Pero la señora tiene derecho a su privacidad.”

“Viejas rancias ridículas, vayan a educar a sus hijos, vayan a cuidar a sus esposos. Dejen en paz a esta señora que no se mete con nadie. Si eliminó las fotos, sus razones ha de tener. Dejen de meterse en vidas ajenas, ¿no les da vergüenza?”

“Porque no educaste bien a tu alma enamorada jajaja.”

“Solecito inti.”

“Que lo espere sentada porque cuando lo suelte la dichosa dinastía Aguilar.”

“Espero que su nieta la entienda”

“Ay, estas personas fans de Cazzu, no entienden que así es la vida. Qué tal que Cazzu quiere rehacer su vida el día de mañana con otra persona y ni modo que siga visitando a la ex suegra. Los hijos lo pueden hacer pero las ex nueras no creo.”

“No soy quien para juzgar, ni sé si hace bien o mal. Esa es decisión solo de usted. Pero si su hijo busca la confidencialidad de su nieta, lo mejor es hacer lo que hizo. El mundo es cruel y somos nosotros quienes debemos proteger a los menores.”

“La Panini y pepeyonce trata como títere al enano de su hijo.”

“Cazzulocas, vayan al psicólogo, les urge.”

“Jajaja, en serio no puedo creer que por unas fotos esté tanta gente atacada como si supiera el fondo del problema”

“Muy bien señora Cristy, por fin dejó el circo. Ya era hora. A apoyar a su hijo que a su ex no le importó trapear con él y dejarlo en mal con tantas mentiras”

“Qué lástima, ya se vendió. Se le debe estar acabando la plata.”

“Menos mal que Inti tiene una buena madre y familia materna que la aman y no necesita de ninguno de la familia del papá”

“Aquí apoyando a la suegra de Angelita Aguilar, bendiciones a toda su familia.”

“Señora Cristy, mil bendiciones. Soy fan de su hijo Nodal y Angelita. Dios con ustedes. No haga caso de tanta maldad, parecen niñas de kinder.”

“Qué triste. Va a ser muy tarde cuando quieran acercarse a la niña, va a ser ella la que no los quiera. Porque no se puede querer lo que nunca se tuvo.”

“Si no le hace caso al hijo de borrarlas, se queda sin dinero.”

“Hay señora, que venga una y arruine el lazo que pudiera tener con su nieta, sangre de su sangre. Usted es libre de publicar lo que le venga en gana y no de borrar cosas solo porque su hijo es mal padre y lo sabe”

“A veces es mejor mientras la gente menos sepa de uno.”

“Debería de pararle las infamias que hacen con su hija a Ángela Aguilar, no a la demás gente.”

“Alto al bullying contra Inti. Ofender, denigrar, burlarse, hacerle memes a una bebé de 2 años no es defender a tu artista. Alto al bullying contra Inti.”

¿Qué se sabe de la demanda?

Qué se sabe de la demanda de Nodal vs Cazzu. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Nodal ha reiterado ante la prensa que la demanda “no tiene que ver con dinero ni con la custodia”, sino estrictamente con la imagen pública de su hija y su derecho a decidir cuando sea mayor de edad.

Sin embargo, esta postura ha sido duramente criticada, ya que fue Nodal quien, tras el nacimiento de Inti, compartió sus primeras imágenes en redes sociales.

Además, según Ceriani la defensa del sonorense llegó a revelar el nombre completo de la niña en televisión, cuando filtró la demanda de Cazzu a Ventaneando.

La demanda ya fue aceptada en México y se espera que avance en Argentina, mientras que la presión legal y familiar ha alcanzado a todos los integrantes del círculo cercano, incluida la propia Cristy Nodal.