México

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: fechas y calendario del pago doble en abril

El depósito de los recursos se realizará de manera escalonada, según la inicial del primer apellido de los estudiantes

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Lanzan aviso para beneficiarios de la Beca Benito Juárez y de Jóvenes Escribiendo el Futuro (Foto: Cuartoscuro)
El depósito de los recursos se realizará de manera escalonada, según la inicial del primer apellido de los estudiantes. (Foto: Cuartoscuro)

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro confirmó un ajuste relevante en su esquema de apoyos para el ciclo 2026. La Coordinación de Beca para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) oficializó que, tras la ausencia del depósito correspondiente al primer bimestre del año, la beca será entregada con un pago doble en abril de 2026. Este mecanismo beneficiará a miles de estudiantes de nivel superior en México, quienes accederán a un monto acumulado que busca compensar la falta de dispersión previa.

De acuerdo con la información difundida, el monto regular de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro asciende a 5 mil 800 pesos cada dos meses. En esta ocasión, quienes resulten beneficiarios recibirán 11 mil 600 pesos en total, correspondiente a la suma de los dos primeros bimestres del año. El apoyo está dirigido a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o equivalentes que provienen de contextos educativos prioritarios, como se detalla en los lineamientos del programa federal.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)
Los beneficiarios deben consultar el calendario oficial y revisar el saldo en su tarjeta bancaria una vez liberado el pago. (Gobierno de México)

La duración máxima para recibir el apoyo es de 45 meses, siempre que se cumplan los requisitos de permanencia y actualización de datos en el sistema de becas. La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro representa uno de los programas sociales de mayor alcance para el sector educativo en México, con el objetivo de reducir el abandono escolar y ofrecer oportunidades de desarrollo académico.

Quienes forman parte de este esquema de apoyo deberán estar atentos a la publicación del calendario detallado, disponible en los canales oficiales de la Coordinación de Beca para el Bienestar Benito Juárez. La recomendación principal para los estudiantes consiste en revisar periódicamente la información y, una vez llegada la fecha asignada a su apellido, verificar el saldo en sus cuentas bancarias.

Conoce cuándo y como recoger la tarjeta para la beca Jóvenes Construyendo el Futuro (Foto: Gobierno de México)
El programa federal está dirigido a alumnos de licenciatura y técnico superior universitario provenientes de escuelas prioritarias. (Foto: Gobierno de México)

Calendario para el pago doble de la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

La CNBB detalló que la entrega del pago doble se realizará de manera escalonada, utilizando como criterio la inicial del primer apellido de cada beneficiario. Este método busca garantizar el orden en la dispersión de recursos y evitar aglomeraciones en sucursales bancarias y cajeros. Una vez que la letra correspondiente haya sido liberada en el calendario oficial, los estudiantes podrán consultar el saldo de su tarjeta bancaria para corroborar el depósito.

  • Lunes 13 de abril: A, B
  • Martes 14 de abril: C
  • Miércoles 15 de abril: D, E, F
  • Jueves 16 de abril: G
  • Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L
  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
  • Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

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